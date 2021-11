Cụ ông nhận lại toàn bộ lương hưu đánh rơi trên đường đi tiêm vaccine

Dân trí Vừa nhận lương hưu từ bưu điện về, cụ Hoàng Viết Phước đi tiêm vaccine phòng Covid-19 và đánh rơi ví.

Chiều ngày 24/11, Đại úy Đặng Thanh Hòa - Trưởng Công an xã Lăng Thành (Yên Thành, Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa trả lại tài sản cho công dân bị đánh rơi.

Sáng cùng ngày, trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phục vụ công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Trạm y tế xã Lăng Thành, anh Nguyễn Công Thái - công an viên xã, nhặt được chiếc ví và giao nộp cho Ban công an xã để tìm người đánh rơi.

Anh Nguyễn Công Thái trao trả chiếc ví chứa toàn bộ số lương hưu vừa nhận cho cụ Hoàng Viết Phước (Ảnh: K.H).

Kiểm tra trong ví có số tiền gần 9 triệu đồng, không có giấy tờ tùy thân; có một phong thư của bưu điện mang tên Hoàng Viết Phước kèm số căn cước công dân.

"Sau khi tra cứu dữ liệu, chúng tôi phát hiện số CCCD in trên bì thư trùng với dữ liệu của ông Hoàng Viết Phước, sinh năm 1938, công dân xóm Đồng Bàn, xã Lăng Thành. Liên lạc qua số điện thoại cụ Phước nhưng không thấy bắt máy, chúng tôi báo qua trưởng xóm để thông báo tới công dân", Đại úy Đặng Thanh Hòa thông tin.

Vào thời điểm này, cụ Phước cũng phát hiện bị mất ví tiền và đang huy động con cháu đi tìm.

"Trong ví là 8 triệu tiền lương hưu tôi vừa nhận tại bưu điện, được buộc dây thun, bỏ riêng một ngăn và hơn 700 nghìn đồng có trước đó, còn giấy tờ tùy thân tôi cất trong túi áo.

Sau khi lĩnh lương hưu, tôi vào Trạm y tế xã để tiêm vaccine rồi về đi chợ mới phát hiện bị mất ví nhưng không xác định được mất ở đâu. Tìm kiếm khắp nơi mà không thấy nên tôi nghĩ là không còn hi vọng nữa. Khi được thông báo lên trụ sở công an nhận lại tài sản, tôi mừng lắm", cụ Hoàng Viết Phước chia sẻ.

Sau khi xác định đúng cụ Phước là chủ nhân số tài sản trên, Công an xã Lăng Thành đã trao lại tài sản cho cụ.

Vĩnh Khang