Cụ ông 87 tuổi đi lạc từ Hà Nội vào Hà Tĩnh

Chiều 19/2, thông tin từ Công an xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), đơn vị vừa giúp một cụ ông đi lạc trở về với gia đình.

Theo đó, vào khoảng 15h30 ngày 18/2, người dân xã Kỳ Tân phát hiện một cụ ông có biểu hiện không bình thường trên quốc lộ 1A.

Sau khi nhận thông báo từ công an, người thân đến đón cụ ông về nhà (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Kỳ Tân xác minh danh tính cụ ông này là Trần Duy Hiệp (87 tuổi, quê huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị). Cụ Hiệp hiện nay sinh sống cùng con trai ở quận Hà Đông, Hà Nội.

Công an sau đó liên hệ với người thân của cụ, đồng thời đưa cụ ông vào trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe, cung cấp đồ ăn, nước uống.

Sau khi nắm được thông tin, anh Trần Văn Hiếu (con trai cụ Hiệp) đã từ Hà Nội vào Hà Tĩnh đón bố về.

Theo anh Hiếu, bố anh do tuổi cao nên không còn minh mẫn. Vào khoảng 4h ngày 18/2, khi cả nhà đang ngủ, bố anh dậy bắt xe đi từ Hà Nội vào Hà Tĩnh.

"Chúng tôi đã đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy. May mắn khi bố tôi đến Hà Tĩnh và được người dân, công an phát hiện kịp thời. Chúng tôi xin cảm ơn người dân địa phương cùng các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Kỳ Tân", anh Hiếu chia sẻ.