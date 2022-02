Cú đánh lái "thần sầu" của tài xế xe tải cứu mạng cụ ông sang đường

Đoạn clip được camera hành trình ghi lại một pha xử lý nhanh tay, tài tình của tài xế xe tải cứu cụ ông thoát chết khi đi ngang qua đường.

Cụ thể, tình huống xảy ra khi chiếc xe tải có gắn cẩu đang lưu thông trên đường với tốc độ cao thì bất ngờ một cụ ông đi ngang qua đường. Trước tình huống bất ngờ, bằng phản xạ và kỹ năng của mình, tài xế xe tải đã kịp thời đạp phanh và đánh lái sang phải giúp cụ ông thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Đồng thời, cú đánh lái của tài xế cũng giúp hàng loạt phương tiện phía sau thoát khỏi vụ tai nạn liên hoàn.

Khoảnh khắc tài xế xe tải đánh lái "thần sầu" cứu cụ ông thoát chết trong gang tấc (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, tài xế xe tải đã nhận được "cơn mưa" lời khen của cộng đồng mạng.

"May cho ông cụ. Và thật may cho bác tài xử lý tốt, chúc bác tài vạn dặm bình an", tài khoản Thọ Nguyen bình luận. "Bác tài xế quá giỏi", bạn Phạm Lưu có lời khen sau khi xem clip.

Bên cạnh lời khen dành cho bác tài, nhiều độc giả cho rằng, việc để cụ già đi sang đường một mình như vậy là quá bất cẩn và nguy hiểm.

Cú đánh lái "thần sầu" cứu cụ ông thoát khỏi "tử thần".

"Người già ra đường rất nguy hiểm. Cần có con cháu dắt, còn lái xe phải cẩn thận quan sát, tránh phóng nhanh vượt ẩu. Như hình ảnh trên lái xe làm tốt, đã quan sát tốt", bạn Ngan Vu bình luận.