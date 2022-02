Tài xế cho trẻ nhỏ đứng bám vô lăng rồi đánh lái khiến bé ngã lộn nhào

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người tài xế trung niên vừa lái xe vừa giữ một em bé trong lòng. Bé được cho đứng trước mặt tài xế, tay bám vô lăng. Người xem clip hầu hết không đồng tình về việc làm hết sức nguy hiểm của người tài xế này.

Tình huống người đàn ông để cháu nhỏ cầm vô lăng nhận nhiều chỉ trích.

Theo hình ảnh trong clip, người đàn ông trung niên vừa để em bé đứng trong lòng, vừa điều khiển xe chạy băng băng trên đường. Người này sau đó đã xoay vô lăng sang phải để chuyển hướng, tránh xe đi ngược chiều. Cú đánh lái khiến cháu bé đang đứng bám vô lăng bị kéo ngã lộn cổ, đập đầu xuống vị trí cần số rồi văng sang phía ghế lái phụ. Khoảnh khắc ấy khiến những người xem thót tim.

Thời điểm xảy ra tình huống trên, trong clip nghe rõ tiếng người phụ nữ hét lên với vẻ hoảng hốt. Tuy nhiên người tài xế cầm lái lại tỏ ra thích chí, bật cười thành tiếng.

Đoạn clip được chính người ngồi trong xe dùng điện thoại quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội, vấp nhiều sự phản ứng phẫn nộ. Đa số các ý kiến bình luận đều chỉ trích hành động liều lĩnh, vô lối của nam tài xế.

"Không biết cháu bé có bị thương hay không nhưng hành động của người đàn ông này là không thể chấp nhận được. Đã thế, khi cháu bị ngã, người này còn cười như không có chuyện gì xảy ra", tài khoản Đức Lê bình luận.

Cháu bé bị ngã lộn nhào khi xe vào cua (Ảnh cắt từ clip).

Tài khoản Nga Phan bức xúc: "Việc cho trẻ nhỏ đứng gần vô lăng đã rất nguy hiểm. Cháu bé đã ngã nhưng có vẻ người đàn ông này không rút kinh nghiệm. Theo tôi, cần có hình thức xử phạt đối với những người có hành động gây nguy hiểm cho trẻ em và cho cả người đi đường như thế này".

Ngoài ra, một số ý kiến cũng trách móc những người có mặt trong xe khi thấy tài xế có hành vi nguy hiểm đã không phản đối, can ngăn mà còn thản nhiên dùng điện thoại quay lại cảnh vừa lái xe vừa giữ con trong lòng, như cổ xúy cho hành động của người tài xế này.

Chia sẻ việc cho trẻ nhỏ đi ô tô, anh Phan Kim Hoa, làm việc tại một hãng phân phối xe ô tô ở Hà Tĩnh cho biết, việc cho trẻ em ngồi trong lòng tài xế ở ghế lái như trong clip này rất nguy hiểm. Dù ở ghế lái hay ghế phụ, khi va chạm bất ngờ khiến túi khí bung ra sẽ gây một lực tác động rất mạnh lên trẻ em, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, thậm chí là tử vong.

"Tuyệt đối không cho trẻ ngồi trong lòng ở ghế lái, cầm vô lăng... như này. Vị trí ngồi an toàn nhất cho trẻ dưới 12 tuổi là ghế giữa phía sau, nếu có dây an toàn đầy đủ. Trong trường hợp vị trí ghế giữa phía sau không có dây an toàn, nên cho trẻ ngồi ở bên phải với xe tay lái thuận và bên trái với xe tay lái nghịch. Riêng với trẻ dưới 2 tuổi, nên có ghế riêng cho bé trong xe, hoặc cha mẹ nên đặt bé ngồi trong ghế quay mặt về phía sau của xe", anh Hoa nhấn mạnh.