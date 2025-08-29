CSGT TPHCM dùng flycam hỗ trợ điều tiết giao thông dịp Quốc khánh 2/9

Chiều 29/8, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cung cấp thông tin công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Quốc khánh 2/9.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng PC08, cho biết, đơn vị đã tham mưu Ban Giám đốc Công an TPHCM ban hành kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Quốc khánh.

Phòng CSGT TPHCM cung cấp thông tin công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo đó, Phòng PC08 huy động toàn bộ lực lượng, tập trung tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực cửa ngõ, bến xe, ga tàu, sân bay và những nơi diễn ra hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí.

TPHCM hiện có hơn 331 điểm có nguy cơ ùn tắc. Trong đó, các điểm có nguy cơ ùn tắc cao trong dịp lễ là cảng Cát Lái, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu Bình Điền, ngã ba Tân Vạn,...

Tại các điểm này, CSGT phối hợp với công an địa phương, thanh niên xung phong và lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở tổ chức điều tiết, phân luồng, hạn chế tình trạng ùn ứ kéo dài.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng PC08 phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngoài ra, Phòng PC08 phối hợp với các đơn vị quản lý hạ tầng, trung tâm giám sát giao thông để kịp thời nắm tình hình, điều chỉnh phương án khi cần thiết.

Từ 14h hôm nay, toàn bộ CSGT TPHCM đồng loạt ra quân, trực chiến tại các giao lộ trọng điểm, túc trực 24/24 để phân luồng, điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân đi lại an toàn các ngày lễ.

"Ngoài hệ thống camera giám sát kết nối trực tiếp với trung tâm, PC08 sử dụng flycam để quan sát giao thông từ trên cao, hỗ trợ phát hiện nhanh tình huống, sự cố phát sinh để phân luồng, điều tiết kịp thời", Thượng tá Nguyễn Văn Bình nói.

CSGT giám sát từ xa bằng hệ thống camera an ninh (Ảnh: Hoàng Hướng).

Bên cạnh đó, đường dây nóng của Phòng PC08 hoạt động xuyên suốt để tiếp nhận phản ánh của người dân về tình hình giao thông, tai nạn, sự cố trên đường.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình khuyến cáo, người dân cần chủ động nắm thông tin, chọn lộ trình, thời gian phù hợp, tuân thủ luật và hướng dẫn của lực lượng chức năng.