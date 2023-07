CSGT Hải Dương bác bỏ thông tin dựng nhà tôn làm chốt kiểm tra

Ngày hôm qua (27/7), một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin phản ánh về việc lực lượng CSGT Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) đã lập chốt để thực hiện kiểm soát an toàn giao thông trong nhà tôn được dựng ở tuyến đường DT 396B, gần cầu Hiệp thuộc địa bàn huyện Ninh Giang.

CSGT Hải Dương khẳng định không tự ý dựng nhà tôn bên đường để làm việc (Ảnh: Báo Công thương).

Cũng theo thông tin phản ánh, nhà tôn mà lực lượng CSGT dùng để lập chốt có nguy cơ gây mất an toàn giao thông, bởi phần mái che lấn ra lòng đường.

Liên quan đến thông tin trên, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương khẳng định, lực lượng CSGT Công an huyện Ninh Giang không tự ý dựng nhà tôn ở khu vực trên để làm việc.

"Công trình đó là của chính quyền địa phương. Giai đoạn chống dịch Covid-19, địa phương đã dựng nhà tôn đó để làm chốt kiểm soát dịch. Gần đây, lực lượng CSGT Công an huyện Ninh Giang vào đó khi thực hiện nhiệm vụ kiểm soát an toàn giao thông", lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương nói.

Còn theo Đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng Công an huyện Ninh Giang, vị trí nhà tôn do chính quyền dựng lên để làm công tác kiểm soát dịch Covid-19 trước đây, mặt đường thông thoáng, hoàn toàn không cản trở giao thông hay tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông như phản ánh.

Nhà tôn này là công trình của huyện Ninh Giang dựng lên để kiểm soát dịch Covid-19 trước đó (Ảnh: Báo Công thương).

Cũng liên quan đến nhà tôn nói trên, ông Phan Nhật Thanh, Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang thừa nhận, đó là công trình được địa phương dựng lên phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

"Thời gian tới chúng tôi sẽ giao cho bộ phận chuyên môn phối hợp với công an huyện kiểm tra, đánh giá và có phương án xử lý phù hợp đối với công trình này", ông Thanh nói.