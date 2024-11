CSGT Hà Nội xử lý vi phạm tại phố cà phê đường tàu

Sáng 27/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, thời gian qua đơn vị này phối hợp với các lực lượng chức năng, liên tục ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư như phố cà phê đường tàu đoạn từ Trần Phú đến Phùng Hưng.

Một tháng xử lý 47 trường hợp vi phạm tại phố cà phê đường tàu

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội dẫn chứng, riêng trong tháng 10, đơn vị này đã xử lý 47 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt. Qua đó phạt tiền 17 triệu đồng, tạm giữ 47 bộ giấy tờ, một phương tiện.

Cảnh sát giao thông phát tờ rơi, tuyên truyền với du khách nước ngoài không vi phạm hành lang an toàn đường sắt tại khu vực phố cà phê đường tàu (Ảnh: Lê Tiến).

"Từ nay đến cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục phối hợp công an các quận, huyện có đường sắt đi qua làm tốt công tác phòng ngừa, tránh để xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt trên tuyến phố cà phê đường tàu đoạn từ Phùng Hưng (quận Ba Đình) đến Lê Duẩn (quận Hoàn Kiếm)", đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội thông tin.

Nói về vấn đề chấn chỉnh, ngăn chặn hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt như chủ hàng quán đặt bàn ghế sát tàu đang chạy, du khách lao ra đường sắt chụp ảnh..., đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, đơn vị này cùng Công an quận Hoàn Kiếm đi kiểm tra mỗi ngày trên tuyến đường sắt thuộc địa bàn phường Cửa Đông, phường Hàng Bông.

Ngoài kiểm tra, hàng tuần các tổ công tác liên ngành đều tổ chức tuyên truyền hướng dẫn, phát tờ rơi yêu cầu tất cả các chủ hộ đang sinh sống tại khu vực phố đường tàu ký cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường sắt.

Nhiều chủ hàng quán dọn dẹp bàn ghế tại khu vực phố cà phê đường tàu sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở (Ảnh: Lê Tiến).

"Hiện nay công an các phường đã cử lực lượng túc trực tại khu vực phố đường tàu, đặc biệt trước 30 phút khi tàu chạy qua, các lực lượng đã đi nhắc nhở và yêu cầu người dân, du khách ra khỏi hành lang an toàn giao thông đường sắt, không để xảy ra việc người dân nhảy ra đường sắt chụp ảnh khi có tàu chạy", đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội thông tin.

Xử lý nhiều chủ quán bày bán, lấn chiếm hành lang đường sắt

Trước đó, chiều 25/11, lực lượng của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội và Công an quận Hoàn Kiếm ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường sắt tại khu vực phố cà phê đường tàu đoạn từ Trần Phú đến Phùng Hưng.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường sắt tại phố cà phê đường tàu (Ảnh: Lê Tiến).

Trước giờ tàu chạy, lực lượng chức năng đã tuần tra đột xuất, qua đó phát hiện nhiều hàng quán vi phạm hành lang an toàn đường sắt.

Nhiều chủ cửa hàng bị lập biên bản xử lý vi phạm. Họ đồng thời phải ký vào bản cam kết không tái phạm hành vi trên. Nhiều chủ hàng quán biện minh rằng do phải mưu sinh nên mới vi phạm.

Lực lượng chức năng đặt biển báo cấm du khách, người dân đi vào hành lang đường sắt phố cà phê đường tàu (Ảnh: Lê Tiến).

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, cho biết, thời gian qua lực lượng chức năng đã xử lý, tuy nhiên tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt vẫn diễn ra trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư.

Trong ca làm việc chiều 25/11, lực lượng chức năng cũng đã lập 5 biên bản xử phạt với các chủ hàng quán vi phạm, về hành vi bày bán để vật dụng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Với hành vi bày bán, để vật dụng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt, các chủ hàng quán sẽ bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng.