Phố cà phê đường tàu ở Hà Nội: Có người gác nhưng khách vẫn vào tấp nập

Vụ việc nữ du khách lao ra giữa đường ray khi tàu hỏa đang đến tại phố cà phê đường tàu Hà Nội tiếp tục dấy lên lo ngại về tính an toàn khi duy trì hoạt động du lịch tại khu phố này.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Cao Thắng, Trưởng ban an ninh an toàn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), cho biết phía doanh nghiệp đã nhiều lần có văn bản đề nghị địa phương quản lý chặt chẽ, ngăn chặn hoạt động phục vụ khách du lịch gây mất an toàn trên tuyến đường sắt quốc gia.

Nhân viên bảo vệ túc trực để ngăn du khách bước vào phố cà phê đường tàu. Nhưng bằng cách nào đó, các quán cà phê bên trong vẫn tấp nập du khách (Ảnh: Ngọc Tân).

Tiếp thu kiến nghị của VNR, chính quyền địa phương đã lập rào chắn, cắt cử bảo vệ trực tại 2 đầu phía phố Trần Phú và phố Phùng Hưng để ngăn du khách đi vào phố cà phê đường tàu. Tuy nhiên, ông Thắng cho rằng cách làm của địa phương còn hời hợt khi các quán cà phê bên trong vẫn tấp nập khách du lịch.

"Trông hình thức thế thôi. Bạn cứ thử đứng ở đó, sẽ có người ra hỏi có muốn uống cà phê không họ dẫn vào", ông Thắng chia sẻ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, các chủ quán cà phê thường ra tận đầu rào chắn để dẫn du khách vào bên trong thông qua các lối đi riêng hoặc tìm cách qua mặt bảo vệ.

Tình huống nữ du khách lao ra giữa đường tàu để chụp ảnh khi tàu đang đến.

Đại diện VNR cho biết tất cả quán cà phê đều nằm trong hành lang an toàn giao thông đường sắt, tức là đã vi phạm luật. Đây là vấn đề lịch sử để lại nên địa phương chưa có phương án giải quyết. Trước mắt, biện pháp đảm bảo an ninh trật tự là cấm người đi vào khu vực này.

"Chúng tôi chỉ khuyến cáo, không thể dẹp được. Du khách vẫn xuất hiện trên đường tàu là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Xảy ra vấn đề gì thì địa phương chịu hoàn toàn trách nhiệm"

Trong một diễn biến liên quan, UBND phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã mời ông P.N.H., chủ quán cà phê phục vụ nữ du khách trong clip, lên làm việc.

Qua kiểm tra xác minh, UBND phường Hàng Bông đã lập biên bản đối với ông P.N.H. về hành vi vi phạm không có đăng ký kinh doanh. Mức phạt theo quy định là 7,5 triệu đồng.