CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân di chuyển trong thời tiết sương mù

Cận Tết, giao thông tăng đột biến dễ ùn tắc

Sáng 2/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, những ngày cận Tết là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động chuẩn bị chào đón năm mới trên toàn địa bàn thành phố. Việc này thu hút đông đảo nhân dân tham gia, từ đó lưu lượng giao thông trở nên ùn ứ cục bộ trong các giờ cao điểm.

Giao thông Hà Nội ùn ứ trong thời tiết sương mù sáng 2/2 (Ảnh: Trần Thanh).

Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn, trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã chủ động tăng cường, bố trí lực lượng thường trực, phân luồng hướng dẫn giao thông, ứng trực, sẵn sàng tham gia giải quyết, xử lý các tình huống đột xuất, phức tạp về giao thông có thể xảy ra...

Theo đó, Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các kế hoạch, chuyên đề, cao điểm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi của nhân dân cũng như hoạt động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

CSGT phân luồng trong thời tiết sương mù dày đặc sáng sớm 2/2 (Ảnh: Hoàng Hiếu).

"Phòng CSGT đã huy động, bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến, trục chính, cửa ngõ ra vào thành phố xuyên suốt những ngày trước, trong và sau Tết", đại diện Phòng CSGT Hà Nội thông tin.

CSGT làm nhiệm vụ phân luồng trong thời tiết sương mù (Ảnh: Trần Thanh).

Ngoài ra, Phòng CSGT Hà Nội cũng thành lập các chốt kiểm tra xử lý vi phạm giao thông, triển khai các Tổ công tác 141, các chốt giao thông tại khu vực công cộng có đông người và phương tiện tham gia giao thông để phân luồng, phân tuyến và hướng dẫn, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống đua xe trái phép.

CSGT khuyến cáo

Trong những ngày cận Tết, Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân cần kiểm tra phương tiện, các loại giấy tờ khi tham gia giao thông theo quy định, đảm bảo an toàn kỹ thuật của xe khi tham gia vào các lộ trình đường dài. Thường xuyên cập nhật về tình hình trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp nắm bắt lộ trình.

"Người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, thực hiện tốt khẩu hiệu "đã uống rượu bia là không lái xe"; đi đúng tốc độ, đúng làn đường, phần đường; chấp hành đèn tín hiệu giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng quy định đối với người đi xe máy kể cả xe máy điện", Phòng CSGT khuyến cáo.

Cũng theo Phòng CSGT Hà Nội, khi tham gia giao thông tại khu vực đô thị, nơi tổ chức lễ hội, nơi có ùn ứ giao thông, người dân cần phải tuyệt đối chấp hành sự điều tiết của lực lượng chức năng.

Khi tham gia giao thông trong thời tiết xấu, mưa phùn, sương mù, đường trơn trượt, người dân cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, bật đèn chiếu gần và đảm bảo khoảng cách an toàn để đề phòng tai nạn giao thông.