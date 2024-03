CSGT Hà Nội giúp tài xế container dọn hàng trăm chai bia bị rơi xuống đường

Tối 23/3, Phòng CSGT Công an Hà Nội thông tin, khoảng 16h cùng ngày, tại nút giao đường dẫn Vành đai 3 trên cao, giao với quốc lộ 1b (quận Hoàng Mai, Hà Nội) ô tô đầu kéo BKS 29LD-314.xx kéo theo container chở bia BKS 29R-513.xx do anh Hà Văn Bảy (SN 1987, quê Nghệ An) điều khiển đi từ Vành đai 3 trên cao xuống quốc lộ 1b.

CSGT cùng người dân dọn dẹp hàng chục két bia bị rơi vãi ra đường (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi xe này đến khúc cua nhập làn nói trên, bất ngờ container của xe bị bật chốt cửa và rơi khoảng 40 két bia ra ngoài, các chai bia bị vỡ tung tóe ra khắp mặt đường, cản trở giao thông.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 14 đã cử cán bộ tới hiện trường phân luồng giao thông, phối hợp với tài xế ô tô và người dân thu dọn hiện trường.

Khoảng 40 két bia bị rơi từ thùng xe ô tô xuống đường (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua kiểm tra nồng độ cồn và ma túy, anh Bảy không vi phạm. Đến khoảng 18h cùng ngày, hiện trường được dọn dẹp xong, giao thông qua lại tuyến đường không còn tắc nghẽn.