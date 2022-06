Công trường đường cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An

Trải bạt lót nền đường.

Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua tỉnh Nghệ An, chiều dài 87,84km. Dự án có tổng mức đầu tư gần 7.500 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, thuộc 2 dự án thành phần đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An) và đoạn Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh).

Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50km đi qua hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An do nhiều nhà thầu thi công.

Những ngày đầu tháng 6, thời tiết ở Nghệ An lúc nắng, lúc mưa nhưng trên công trường cao tốc Bắc - Nam, các nhà thầu đang hối hả, tập trung lực lượng, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, công nhân tham gia thi công cao tốc Bắc - Nam - chia sẻ: "Hiện nay thời tiết tại Nghệ An khá thất thường, lúc thì nắng, khi lại mưa lớn nên công việc cũng có nhiều thay đổi, nhưng chúng tôi luôn làm việc hết mình để đẩy nhanh tiến độ, mong cao tốc Bắc - Nam sớm hoàn thành mục tiêu đề ra".

Ông Nguyễn Đình Chứ, Phó Chỉ huy công trường, chia sẻ: "Chúng tôi quyết tâm hoàn thành gói thầu đúng theo cam kết với chủ đầu tư. Riêng đắp đất nền, xử lý nền đất yếu sẽ được hoàn thành trước 31/7; cố gắng từ nay đến cuối năm sẽ hoàn thành công trình cầu vượt cao tốc Bắc - Nam, đoạn xã Diễn Đồng qua quốc lộ 7B".

Một số hình ảnh công trường thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An:

Đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Các công nhân làm việc trên công trường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu.

Nhiều mũi thi công được bố trí trải dọc tuyến.

Nơi đây sau này sẽ có cầu vượt cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu.

Những ngày thời tiết thuận lợi, tiến độ thi công được đẩy nhanh.