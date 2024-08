Công an xác minh những người đưa thông tin xuyên tạc về di tích Chùa Cầu

Ngày 2/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Vương Quốc Hội - Trưởng Công an thành phố Hội An, Quảng Nam - cho biết đơn vị đang phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Phòng PA03), Công an tỉnh Quảng Nam để rà soát, xác minh những người lợi dụng việc trùng tu Chùa Cầu đưa thông tin thất thiệt, từ đó xử lý theo quy định của Luật An ninh mạng.

Theo Thượng tá Vương Quốc Hội, việc đưa tin không đúng sự thật trên không gian mạng gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Hội An, ngành du lịch tỉnh Quảng Nam.

"Chúng tôi sẽ xác minh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những người đưa thông tin không chính xác về di tích Chùa Cầu", Thượng tá Vương Quốc Hội thông tin.

Một tài khoản mạng xã hội công khai xin lỗi sau khi đưa tin không đúng về Chùa Cầu sau trùng tu (Ảnh chụp màn hình).

Vài ngày qua, hình ảnh mới của Chùa Cầu sau trùng tu gây nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng Chùa Cầu "được làm mới", "làm trẻ di tích"…

Đặc biệt, một số người đưa thông tin về việc mất cắp đĩa cổ trên mái di tích Chùa Cầu. Sau đó những người này đã thừa nhận đây là thông tin sai và lên tiếng xin lỗi.

Ngành chức năng tỉnh Quảng Nam sẽ xử lý những người đưa thông tin không đúng về Chùa Cầu - Hội An (Ảnh: Trần Ánh).

Như Dân trí đã đưa tin, vài ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin nghi vấn về việc trên mái Chùa Cầu có quá nhiều đĩa mới. Một tài khoản Facebook còn đặt nghi vấn "mất cắp khi bảo tồn" đối với các đĩa trang trí trên mái Chùa Cầu, kèm theo đó là hình ảnh Chùa Cầu trước và sau khi trùng tu để so sánh.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An - khẳng định, thông tin mất đĩa cổ trên mái Chùa Cầu hoàn toàn là xuyên tạc, vu khống.

Theo ông Ngọc, toàn bộ đĩa mặt tiền diềm mái phần cầu được đánh số và tận dụng trở lại như vị trí cũ đến 80%. Hai đầu cầu chỉ thay một số vị trí đĩa đã mất hoàn toàn. Bờ nóc, bờ chảy các đĩa gốc bị nứt nhẹ đã được xử lý và trả lại. Chi tiết cụ thể các phần này có hình ảnh hiện trạng đã chụp, ghi chép và hoàn thành thực tế.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An, cho hay hình ảnh trên mạng có ác ý, không chính xác. Đĩa lắp trên Chùa Cầu sau khi trùng tu hầu hết sử dụng lại đĩa cũ. Ngoài ra, đây cũng không phải đĩa cổ mà là đĩa từ đợt trùng tu năm 1986.