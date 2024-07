Chiều 30/7, Trung tâm quản lý bảo tồn Di sản văn hóa Hội An đã cho thợ quét vôi lại mảng tường phía dưới lan can, hướng mặt sông Hoài. Việc này khiến mạng xã hội một lần nữa "dậy sóng".

Nhiều người cho rằng, chính quyền thành phố Hội An "chiều" dư luận, sơn lại Chùa Cầu… cho cũ.

Chiều 30/7, thợ quét vôi ở phần dưới lan can Chùa Cầu phía sông Hoài (Ảnh: Nhật Thanh).

"Sau khi cải tạo với chi phí lên đến 20 tỷ đồng, Chùa Cầu - Hội An trở lại đã bị dân mạng chê "lên bờ xuống ruộng" do đánh mất dáng vẻ cổ kính vốn có. Được cái là chính quyền Hội An lại chiều du khách. Ngay ngày hôm nay, một đội thi công đã có mặt sơn lại cầu", một người bình luận trên mạng xã hội.

Có người lại cho rằng, thành phố Hội An "quay xe", lúc nói sẽ sơn lại, lúc lại nói giữ nguyên màu đã sơn…

Chùa Cầu hướng mặt sông Hoài trước và sau khi quét lại vôi (Ảnh: Nhật Thanh).

Về màu sơn mặt dưới lan can Chùa Cầu phía sông Hoài đã "sậm" hơn, ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm quản lý bảo tồn Di sản văn hóa Hội An - cho biết, chiều 30/7 đã cho thợ quét vôi lại mảng tường dưới lan can phía sông Hoài.

"Cái này là do quét vôi theo quy trình có nhiều nước, quét lại nước thứ 2 thôi, màu sắc không thay đổi. Quét vôi luôn có nước lót màu trắng và 2 nước màu. Phần công trình chính màu đã hoàn thiện sẽ không quét thêm", ông Phạm Phú Ngọc nói.