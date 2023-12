Công an TPHCM trực chiến 100% quân số dịp Tết Dương lịch

Ngày 31/12, thông tin từ Công an TPHCM, đơn vị đã triển khai nhiều kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui chơi dịp Tết Dương lịch 2024.

Công an thành phố triển khai trực chiến 100% quân số đảm bảo an ninh trật tự cho người dân chơi lễ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cụ thể từ 7h hôm qua, công tác bố trí lực lượng tăng cường được công an các quận huyện và TP Thủ Đức đồng loạt thực hiện.

Theo kế hoạch, trong tối nay và rạng sáng ngày mai, lực lượng công an sẽ duy trì trực 100% quân số đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ,… cho người dân yên tâm vui chơi.

Lực lượng công an TP Thủ Đức tuần tra, kiểm soát trong đêm giao thừa (Ảnh: Hoàng Hướng)

Ghi nhận của phóng viên tại trung tâm thành phố, lực lượng công an gồm Cảnh sát cơ động, Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát giao thông liên tục tuần tra, kiểm soát tại các khu vực đông người dân tập trung đổ về đợi ngắm pháo hoa đêm giao thừa như Công viên bờ sông Sài Gòn, Phố đi bộ Nguyễn Huệ,…

Ngoài ra, lực lượng bảo vệ dân phố, thanh niên xung phong cũng được tăng cường trên nhiều chốt chặn.