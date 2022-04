Công an TPHCM ra quân đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ và SEA Games 31

Sáng 15/4, Công an TPHCM tổ chức Lễ ra quân kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trật tự giao thông dịp lễ 30/4, 1/5 và mùa du lịch hè 2022, bảo vệ Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM chủ trì tổ chức Lễ ra quân. Tham dự có đại diện lãnh đạo Thanh tra giao thông thành phố, lực lượng Thanh niên xung phong, đại diện Ban chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM...

Theo kế hoạch, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, ùn tắc như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, đua xe trái phép…

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Tài yêu cầu công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; quyết tâm kiềm chế tai nạn giao thông, giảm ùn tắc, không để xảy ra các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, phải ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra tụ tập chạy xe gây rối, tổ chức đua xe trái phép; đảm bảo cho người dân và du khách đi lại thông suốt, an toàn trong dịp lễ và mùa du lịch hè năm 2022.

Thiếu tướng Trần Đức Tài động viên, chia sẻ, yêu cầu các lực lượng được giao nhiệm vụ cần chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện.

Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an TPHCM tham gia đợt cao điểm.

Cùng Lễ ra quân của Công an TPHCM, công an các quận, huyện, TP Thủ Đức cũng đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Cảnh sát giao thông các đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông; chú trọng ở những tuyến đường cửa ngõ, xuyên tâm, khu vực bến cảng, khu công nghiệp, khu chế xuất, các tuyến đường có nguy cơ xảy ra tai nạn.