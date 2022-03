Cảnh sát giao thông hóa trang, bắt hàng chục "quái xế"... bốc đầu xe

Ngày 21/3, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Đội cảnh sát giao thông, Công an thành phố Sầm Sơn vừa tổ chức vây bắt 19 đối tượng đua xe, lạng lách, bốc đầu trêu lực lượng chức năng, đồng thời tạm giữ nhiều phương tiện vi phạm.

Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Sầm Sơn làm việc với các đối tượng vi phạm (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trước đó, Công an thành phố Sầm Sơn nhận được phản ánh của nhân dân về tình trạng một số thanh thiếu niên thường xuyên lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe mô tô gây mất trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Sầm Sơn đã xây dựng phương án, triển khai xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Sầm Sơn phát hiện một nhóm khoảng 20 đối tượng là thanh niên trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, thành phố Thanh Hóa và huyện Quảng Xương sử dụng Facebook với nick name "Sầm Sơn xịn" để tụ tập đi xe không biển kiểm soát, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe… gây mất an ninh trật tự.

Địa điểm mà các đối tượng thường xuyên tụ tập là vòng xuyến công viên Bình Hòa, trong khu đô thị HUB4, khu phố Sơn Thắng, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn.

Theo Công an thành phố Sầm Sơn, những hành vi vi phạm này sẽ bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Nếu tái phạm sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng.