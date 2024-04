Công an Tiền Giang mang giọt nước nghĩa tình đến bà con vùng hạn mặn

Sau 3 ngày thực hiện chương trình "Nghĩa tình ngày hạn mặn", tính đến chiều 12/4, đoàn công tác của Công an tỉnh Tiền Giang đã hỗ trợ 130m3 nước sinh hoạt, 300 thùng nước tinh khiết (loại 21 lít); khoảng 90.000 chai nước suối; 250 phần quà (mỗi phần trị giá 300.000 đồng) tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Số nước trên được chuyển đến 8 xã trên địa bàn huyện Tân Phú Đông và Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức chương trình "Nghĩa tình ngày hạn mặn" hỗ trợ nước sạch cho người dân vùng hạn mặn (Ảnh: CTV).

Chương trình do Ban Giám đốc Công an tỉnh phát động thực hiện trong toàn thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh.

Hiệu ứng của hoạt động nghĩa tình này còn lan tỏa đến nhiều tấm lòng hảo tâm. Đã có 50 cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình.

Sau 3 ngày thực hiện chương trình, đã có 150 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, chủ lực là các đơn vị: Công tác đảng và công tác chính trị, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát cơ động, Công an TP Mỹ Tho phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh và công an huyện, công an các xã, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn 2 huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông.

Hàng chục chuyến xe chở nước sạch về vùng hạn mặn trong những ngày qua (Ảnh: CTV).

Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động nhiều phương tiện như xe chở nước chữa cháy, xe bồn, xe tải của công an tỉnh, xe ba gác... để chở nước sang tận huyện cù lao Tân Phú Đông.

Bên cạnh đó, các đoàn thể trong công an tỉnh đã tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng phó nắng nóng, hạn hán, thiếu nước… nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Công an trao từng bình nước ngọt tới tay người dân (Ảnh: CTV).