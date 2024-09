Công an Thái Bình bố trí xuồng máy sẵn sàng cứu hộ trong bão Yagi

Theo Đài Khí tượng thủy văn Thái Bình, chiều 7/9, tâm bão số 3 đi vào đất liền giữa Quảng Ninh - Hải Phòng; cường độ bão mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 16. Mặc dù tỉnh Thái Bình không nằm trong vùng tâm bão nhưng do đây là cơn bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng nên khi bão đổ bộ đã gây thiệt hại lớn tại địa phương.

Thời điểm bão đổ bộ, sức gió ghi nhận tại Trạm Khí tượng Thái Bình mạnh cấp 9, giật cấp 10; tại Trạm Thủy văn Ba Lạt gió mạnh cấp 9, giật cấp 12, biển động dữ dội; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Lực lượng Công an tỉnh Thái Bình hỗ trợ người dân phòng chống bão (Ảnh: Công an Thái Bình).

Trước khi bão đi vào đất liền, Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tiến hành cấm biển, tổ chức kêu gọi, neo đậu 100% tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; tổ chức di dời các hộ dân sinh sống trong nhà yếu, khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn.

Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị, Công an huyện, thành phố triển khai phương án ứng phó với bão số 3, tổ chức trực 100% quân số. Tăng cường lực lượng cho 2 huyện Tiền Hải, Thái Thụy gồm: 79 cán bộ chiến sỹ thuộc đại đội cơ động Phòng chống lụt bão của công an và 25 cán bộ chiến sỹ thuộc Trung đội cứu hộ cứu nạn của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng chức năng di dời cây đổ do bão số 3 (Ảnh: Cộng đồng Diêm Điền).

Công an tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và tích cực khắc phục sự cố cây đổ làm cản trở giao thông trên các tuyến đường; bố trí xuồng máy và lực lượng Cảnh sát giao thông tại các bến bãi và cửa sông để kịp thời thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết…

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, bước đầu trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người do mưa, bão; các công trình đê điều bảo đảm an toàn. Tuy nhiên nhiều công trình, tài sản, hoa màu bị thiệt hại.

Do ảnh hưởng của gió mạnh kèm theo mưa lớn nhiều cây xanh, cột điện ở Thái Bình bị gãy đổ ngang đường (Ảnh: Cộng đồng Diêm Điền).

Đặc biệt, do ảnh hưởng của gió mạnh kèm theo mưa lớn diện rộng liên tục trong nhiều giờ khiến nhiều cây xanh, cột điện bị gãy đổ ngang đường; một số tuyến đường bị ngập lụt gây ùn tắc giao thông cục bộ; nhiều nhà dân, xưởng sản xuất lợp tôn bị tốc mái…

Cùng với đó, bão số 3 đã gây ra sự cố về hạ tầng lưới điện của tỉnh Thái Bình, trong đó có 4 đường dây 110kV và 3 trạm biến áp 110kV, trên 80 lộ đường dây trung áp khiến khoảng 570.000 khách hàng bị mất điện…