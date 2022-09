Công an Sóc Trăng vào cuộc vụ nghi khai thác cát trái phép dưới lòng đất

Ngày 24/9, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết đã chỉ đạo Công an tỉnh này vào cuộc điều tra vụ khai thác cát trái phép tại ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu.

Theo người đứng đầu chính quyền tỉnh Sóc Trăng, tổ công tác của Công an tỉnh đang tiếp cận hiện trường để làm rõ phản ánh nhiều người quay lại hiện trường khai thác cát những ngày gần đây, mặc dù các máy móc đã được cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ và giao cho chủ sở hữu quản lý.

Quá trình điều tra nếu phát hiện dấu hiệu buông lỏng quản lý để nhóm khai thác cát quay lại hiện trường, những cá nhân và tổ chức liên quan sẽ bị xử lý nghiêm.

Máy móc tại hiện trường khai thác cát (Ảnh: CTV).

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng, hiện trường khai thác cát có 2 xe cuốc, 3 máy bơm cùng các đường ống đang cố định trước đó, chứ không phải hiện trường mới.

"Chúng tôi không biết hiện trạng lúc trước và bây giờ ra sao nên Công an tỉnh đã thành lập đoàn để rà soát, kiểm tra. Do lực lượng của Công an tỉnh đang tiếp cận hiện trường nên chưa thể đánh giá được việc gì. Công an tỉnh điều tra lại cho chính xác chứ không vội kết luận", ông Trần Văn Lâu nói.

Như Dân trí đã đưa tin, vụ khai thác cát trái phép tại xã Vĩnh Hải được Công an thị xã Vĩnh Châu phát hiện ngày 21/1. Theo lãnh đạo cơ quan điều tra, mẫu vật thu thập tại hiện trường được giám định là khoáng sản. Để đủ căn cứ khởi tố vụ án, Công an thị xã Vĩnh Châu đang trưng cầu cơ quan chức năng về việc đánh giá số lượng và giá trị cát bị khai thác.

Công an thị xã Vĩnh Châu xác định, phần đất này do Công ty TNHH VLXD Tâm Dũng thực hiện hành vi khai thác cát. Các phương tiện, máy móc này đã được cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ và giao cho chủ sở hữu quản lý.