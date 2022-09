Đang làm rõ vụ nghi khai thác cát trái phép dưới lòng đất ở Sóc Trăng

Theo phản ánh của người dân địa phương, nhiều tháng nay, tại ấp Vĩnh Thạnh B (xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) có rất đông công nhân cùng máy móc tổ chức khai thác trái phép cát dưới lòng đất một cách quy mô trên diện tích đất rộng hàng chục ngàn mét vuông.

Tuy nhiên, người dân cho biết, sự việc này không thấy cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý.

Khu vực đất nơi nghi khai thác trái phép cát dưới lòng đất ở xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (Ảnh: CTV).

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện trường vụ khai thác cát dưới lòng đất hiện tại như một công trường, với nhiều thiết bị, máy móc như xe cuốc, cần cẩu gắn mũi khoan sắt được đặt trên sà lan, nhiều máy bơm công suất lớn, ống nhựa loại lớn. Cả một vùng rộng lớn đất đai bị đào bới để phục vụ cho việc khai thác cát dưới lòng đất.

Một người dân địa phương cho biết: "Những người này tổ chức khai thác cát đã nhiều tháng nay với rất đông công nhân, có khi lên đến trên 30 người. Họ dùng phương tiện cơ giới đào bới, hút cát khiến cho cả một vùng đất rộng mấy chục ngàn mét vuông bị xới lên tứ tung, tan hoang. Chúng tôi không biết họ có giấy phép khai thác hay không nhưng thấy họ làm suốt ngày cũng như đêm, máy móc hoạt động ầm ầm".

Máy móc khai thác cát tại hiện trường (Ảnh: CTV).

Theo người dân địa phương, nơi các đối tượng tổ chức khai thác cát là đất mua của người dân. Đất này thuộc khu vực đất giồng ven biển, chứa nhiều cát ở bên dưới. Sau khi mua xong, các đối tượng khai thác cát đã dùng phương tiện múc lớp đất bên trên rồi dùng cần cẩu có gắn mũi khoan để khoan sâu xuống lòng đất hàng chục mét. Tiếp đó, họ dùng máy bơm công suất lớn hút cát sang một bể lắng, sau đó cát từ bể lắng được bơm lên sà lan để chở đi tiêu thụ.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Sóc Trăng, lúc 9h30 ngày 22/9, UBND xã Vĩnh Hải phối hợp Phòng TN&MT thị xã Vĩnh Châu, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải đến kiểm tra hiện trường và ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, không có người khai thác. Hiện trường có 2 xe cuốc, 3 máy bơm cùng các đường ống cố định trước đó, không hoạt động.

Công an thị xã Vĩnh Châu xác định, phần đất trên do Công ty TNHH VLXD Tâm Dũng đã thực hiện hành vi khai thác trái phép bị phát hiện vào ngày 21/1. Các phương tiện máy móc trên đã được công an ra quyết định tạm giữ và giao cho chủ sở hữu quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện trường hiện nay với những dấu vết cũng như các điểm khai thác đều phù hợp với hình ảnh ghi nhận trong biên bản khám nghiệm hiện trường tại thời điểm bắt quả tang ngày 21/1.

Các đường ống được cho là dẫn cát khai thác (Ảnh: CTV).

Thượng tá Võ Văn Bộ, Trưởng Công an thị xã Vĩnh Châu, cho biết vào cuối năm 2021, đơn vị phát hiện hành vi sai trái của một số người tại khu vực bơm hút cát ở xã Vĩnh Hải. Do vụ việc liên quan đến khoáng sản nên công an đã trưng cầu giám định các mẫu vật thu được tại hiện trường.

"Chúng tôi đã tạm đình chỉ mọi hoạt động của doanh nghiệp tại khu vực có 9 ao được đào. Đường ống tại đây dài đến 5.000m và kết quả giám định xác định mẫu vật là khoáng sản. Cơ quan điều tra đang chờ cơ quan chức năng xác định khối lượng khoáng sản và giá trị, nếu đủ định lượng để xử lý hình sự thì khởi tố vụ án", Thượng tá Bộ cho hay.

Liên quan vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cũng đã giao Sở Tài nguyên - Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và UBND thị xã Vĩnh Châu và các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ.