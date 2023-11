Công an, Sở Tài chính ý kiến khác nhau về casino, Chủ tịch TPHCM ra chỉ đạo

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Công an TPHCM, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử cho người nước ngoài.

Theo văn bản này, Chủ tịch UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở Tài chính là cơ quan chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trên địa bàn. Kết quả thực hiện cần báo cáo lại UBND thành phố.

Khách sạn Rex (quận 1) là một trong những cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài tại TPHCM (Ảnh: Rex Hotel).

Trước đó, cả Sở Tài chính và Công an TPHCM đã có ý kiến liên quan vấn đề này. Theo phía Công an TPHCM, Sở Tài chính là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác có liên quan tham mưu UBND thành phố xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp kinh doanh casino, trò chơi điện tử cho người nước ngoài trên địa bàn.

Đối với lực lượng Công an TPHCM, đơn vị căn cứ theo chức năng và thẩm quyền được giao, tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh và kiểm tra, xử lý đối với các hoạt động kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trá hình, núp bóng để tổ chức đánh bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến an ninh, trật tự.

Về phía Sở Tài chính, cơ quan này viện dẫn các quy định pháp luật và cho rằng, cơ quan công an có thẩm quyền quyết định kiểm tra đột xuất đối với hoạt động casino, hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài; quản lý về đối tượng được phép chơi; về an ninh trật tự và an toàn xã hội; là cơ quan tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm.

Do đó, kiến nghị của Công an thành phố về việc Sở Tài chính là đơn vị chủ trì trong xây dựng và kiểm tra đột xuất các cơ sở nói trên là không phù hợp quy định.

Trong văn bản gửi tới UBND TPHCM trước đó, Sở Tài chính kiến nghị Công an TPHCM sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp kinh doanh casino và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài tại thành phố.