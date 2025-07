Công an Quảng Ninh đang điều tra nguyên nhân vụ đắm tàu trên Vịnh Hạ Long (Dân trí) - Ông Cù Huy Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay, Công an tỉnh đang tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ đắm tàu Vịnh Xanh 58 trên Vịnh Hạ Long.