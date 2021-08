Công an phát hiện 30 F0 thông qua khai báo "di chuyển nội địa"

Dân trí Công an TPHCM cho biết, thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận 30 trường hợp F0 và 2 trường hợp làm giả giấy đi đường thông qua việc kiểm tra khai báo di chuyển nội địa bằng mã QR.

Chiều 31/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Buổi họp báo diễn ra trong ngày thứ 9, toàn thành phố áp dụng các biện pháp siết chặt giãn cách.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM, cho biết thông qua việc khai báo di chuyển nội địa bằng mã QR, thời gian qua, các lực lượng đã phát hiện 30 F0 tại các chốt kiểm soát (trong khai báo di chuyển nội địa có nội dung khai báo dấu hiệu ho, sốt, khó thở; tiếp xúc với người bệnh, nghi ngờ mắc Covid-19 - PV).

Sau 15 ngày tạm ngưng, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát khu vực nội đô đồng loạt kiểm tra việc khai báo "di chuyển nội địa", sáng 29/8 (Ảnh: Hải Long).

"Thành phố có nhiều ca F0 tại cộng đồng, số liệu về những trường hợp này đã được tích hợp vào hệ thống dữ liệu dân cư thành phố. Khi quét mã QR, lực lượng chức năng sẽ phát hiện những trường hợp này và đưa ra cách xử lý ngay", Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin.

Việc khai báo di chuyển nội địa sẽ giúp lực lượng chức năng đối chiếu với cơ sở dữ liệu về dân cư. Qua thông tin nơi thường trú, tạm trú, nơi đi và nơi đến, thông tin khai báo sẽ được gửi về công an phường/xã thông qua hệ thống dữ liệu để quản lý lý và theo dõi.

Qua quản lý tập trung việc di chuyển dân cư, khi phát hiện F0, F1,... hệ thống sẽ đưa ra lịch trình di chuyển của các F một cách chính xác, giúp đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng khoanh vùng, truy vết; tiết kiệm chi phí trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Đối với phản ánh người dân gặp khó khăn khi thực hiện khai báo tại các chốt, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM kêu gọi người dân nên khai báo từ nhà, trước khi di chuyển. Việc khai báo này nhằm hạn chế tụ tập đông người, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Ngoài ra, thông qua việc khai báo di chuyển nội địa, Công an TPHCM đã phát hiện 2 sự việc làm giả giấy đi đường của lực lượng công an trong thời gian giãn cách xã hội. Những vụ việc trên được ghi nhận tại Quận 10 và Quận 12, lực lượng công an tiếp tục điều tra, làm rõ những hành vi vi phạm.

Công an TPHCM kêu gọi người dân nên khai báo từ nhà, trước khi di chuyển. Việc khai báo này nhằm hạn chế tụ tập đông người, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh (Ảnh: Hải Long).

Ngày 30/8, TPHCM đã ghi nhận 5.882 bệnh nhân mắc Covid-19. Trong đó, số bệnh nhân được ghi nhận qua công tác xét nghiệm tầm soát tại cộng đồng và khám sàng lọc tại bệnh viện chiếm đa số với 5.632 trường hợp.

Trong quãng thời gian siết chặt giãn cách xã hội, số bệnh nhân tử vong do dịch Covid-19 trên địa bàn có xu hướng giảm.

Trong 7 ngày thực hiện các biện pháp siết chặt, tăng cường giãn cách xã hội, TPHCM đã mở rộng xét nghiệm Covid-19 với người dân ở "vùng đỏ", "vùng cam". Toàn địa bàn đã lấy hơn 1,6 triệu mẫu test nhanh cho người dân và phát hiện hơn 64.000 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Những ngày qua, người nghèo, người gặp khó khăn trên địa bàn đã thực nhận 2.181 tỷ đồng tiền hỗ trợ của TPHCM. Lũy kế đến nay, thành phố đã phát hơn một triệu túi an sinh cho người dân tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Quang Huy