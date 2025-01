Công an làm việc với người đàn ông đạp xe, đánh cô gái giữa đường ở TPHCM

Ngày 15/1, Công an quận Gò Vấp đã phối hợp với Công an phường 12, mời người đàn ông đạp xe và hành hung cô gái trên đường Phan Huy Ích lên làm việc. Nạn nhân trong vụ việc được xác định là chị N.T.L.N. (21 tuổi, ngụ quận Tân Phú).

Người đàn ông chặn xe, đánh cô gái giữa đường

Khoảng 22h ngày 13/1, chị N. đang lái xe máy trên đường Phan Huy Ích, hướng Trường Chinh đi Quang Trung. Khi đến khu vực phường 12, chị gặp người đàn ông lái xe phía trước có biểu hiện say xỉn.

Người này thắng xe gấp để tránh một phương tiện khác chạy vào hẻm khiến chị không dừng kịp, dẫn đến va chạm nhẹ.

Người đàn ông này bất ngờ chặn xe chị N., sau đó đạp đổ xe và đánh chị. Khi người dân địa phương can ngăn thì ông này mới chịu rời đi.

Sau vụ việc, nạn nhân đã đến Công an phường 12 (quận Gò Vấp) trình báo vụ việc. "Vụ việc đang trong quá trình điều tra, công an sẽ thông tin đến báo chí khi có kết quả", một lãnh đạo Công an quận Gò Vấp chia sẻ với phóng viên Dân trí.