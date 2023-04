Công an kiểm tra 9 cửa hàng giao dịch F88 tại Quảng Nam

Ngày 8/4, Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra đồng loạt 9 điểm kinh doanh của Công ty CP kinh doanh F88 (F88) trên địa bàn tỉnh này.

Công an kiểm tra điểm kinh doanh F88 tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (Ảnh: CTV).

9 địa điểm kinh doanh của F88 ở Quảng Nam gồm, TP Tam Kỳ có 3 điểm, thị xã Điện Bàn có 2 điểm; các địa phương TP Hội An, huyện Duy Xuyên, huyện Núi Thành và huyện Thăng Bình mỗi nơi một điểm.

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị kiểm tra hành chính để làm rõ công ty này có bảo đảm an toàn, có cho vay có nặng lãi không?

Có 9 điểm kinh doanh của Công ty F88 tại tỉnh Quảng Nam (Ảnh: CTV).

Vào tháng 2 vừa qua, phòng giao dịch của Công ty F88 ở tỉnh Thanh Hóa được kiểm tra đầu tiên. Sau đó, vào tháng 3, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với Công an quận Gò Vấp, Công an TPHCM phong tỏa trụ sở văn phòng đại diện của Công ty CP kinh doanh F88 nằm trên đường Nguyễn Oanh.

Ngoài Thanh Hóa và TPHCM, lực lượng công an còn kiểm tra các cơ sở của F88 ở tỉnh Tiền Giang, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Hậu Giang, Long An, TP Đà Nẵng, Bắc Giang.