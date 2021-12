Công an Hà Nội tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến một người tử vong

Dân trí Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 3/12, tại cầu vượt tỉnh lộ 70 thuộc địa bàn phường Tây Mỗ khiến một người tử vong.

Cụ thể, khoảng 7h30 ngày 3/12, anh Vũ Đình C. (sinh năm 1987, ở Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng, Nam Định) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu HONDA WAVE màu đỏ, đen, bạc BKS 18M1-6534, đi trên cầu vượt tỉnh lộ 70 (theo hướng từ Nhổn đi ngã ba Biển Sắt).

Khi đến khu vực xuống dốc cầu vượt, xe máy do anh C. điều khiển đã xảy ra va chạm với xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA HIACE màu bạc BKS 30P-8331, do anh Nguyễn Sơn Hùng (sinh năm 1980, ở Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển (đi cùng chiều) dẫn đến tai nạn giao thông.

Hậu quả vụ tai nạn làm anh C. bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện 19-8 Bộ Công an; 2 phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Để phục vụ quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm đề nghị ai biết thông tin về nội dung, diễn biến vụ tai nạn giao thông, đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm (Đ/c Phạm Ngọc Lâm - Đội điều tra tổng hợp, số điện thoại: 0938658896) để giải quyết.

Văn Yên