Công an Hà Nội khuyến cáo các phụ huynh khi đưa trẻ nhỏ đi xem diễu binh

Ngày 27/8, Công an TP Hà Nội cho biết trong 2 buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong khuôn khổ đại lễ A80, các đơn vị thuộc Công an TP đã tiếp nhận, hỗ trợ nhiều trẻ em bị lạc trở về với gia đình.

Trong đó, riêng trong buổi tổng hợp luyện lần 2 ngày 24/8, Công an phường Ba Đình đã giúp đỡ 5 gia đình tìm lại con, em bị đi lạc tại khu vực Lăng Bác.

Công an phường Ba Đình hỗ trợ gia đình tìm lại trẻ nhỏ đi lạc (Ảnh: Công an Hà Nội).

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, khi đưa trẻ em đi xem Lễ kỷ niệm A80, cha mẹ cần trang bị cho trẻ các ghi chú về số điện thoại và địa chỉ của gia đình, tên bố mẹ hoặc những người thân trong gia đình.

Cha mẹ luôn phải theo dõi trẻ trong tầm mắt và ưu tiên bế trẻ thay vì nắm tay dắt; hạn chế đưa trẻ đến chỗ quá đông người hoặc đi ngược chiều đám đông.

Nhà chức trách khuyến cáo các bậc phụ huynh cần hướng dẫn trẻ biết cách tìm sự trợ giúp của các lực lượng công an, quân đội... ngay khi lạc cha mẹ, người thân.

Khi phát hiện con, em đi lạc, người dân cần liên hệ ngay với lực lượng công an, quân đội, sinh viên tình nguyện nơi gần nhất hoặc tổng đài 113, trang Facebook Công an TP Hà Nội để được hỗ trợ kịp thời.