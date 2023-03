Công an Đồng Nai xác minh vụ vợ chồng bấm được 4 biển số xe "siêu đẹp"

Ngày 30/3, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Cẩm Mỹ trực tiếp đến trụ sở Công an xã Sông Nhạn để xác minh quy trình, làm rõ vì sao có vụ 2 người dân bấm được 4 biển số xe máy "siêu đẹp".

Trước đó, mạng xã hội xôn xao về thông tin cho rằng hai vợ chồng đến Công an xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ) bấm chọn biển số xe máy. Đặc biệt, hai người này đều chọn được 4 biển số xe "siêu đẹp".

Cụ thể, tại trụ sở Công an xã Sông Nhạn, người đàn ông đến bấm số lấy biển kiểm soát cho xe máy Suzuki được biển số 60B6-88.889 và xe SH được biển số 60B6-88.886. Cùng ngày, người vợ cũng đến bấm số lấy biển kiểm soát cho hai xe máy, lần lượt được biển số 60B6-88.888 và 60B6-88.868.