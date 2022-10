"Xây dựng danh mục các "biển số đẹp" là không khả thi"

Chiều 11/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Vì sao không mở rộng đấu giá biển số xe máy?

Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ, ông Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội cho biết, khoản 1 điều 2 dự thảo nghị quyết đề xuất chỉ đấu giá đối với biển số ô tô nền trắng trong kho biển số chưa được đăng ký.

Không đấu giá đối với biển số cấp cho xe mua sắm từ ngân sách Nhà nước, xe của doanh nghiệp Quân đội làm kinh tế, xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải, xe ô tô của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài, xe ô tô của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức nước ngoài và quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

"Đa số ý kiến nhất trí với quy định về biển số đấu giá tại dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị mở rộng thí điểm đấu giá cả biển số xe ô tô nền vàng chữ đen (xe hoạt động kinh doanh vận tải) và mở rộng đấu giá cả biển số xe mô tô, xe gắn máy để góp phần tăng ngân sách nhà nước, vì hiện nay số xe taxi công nghệ, xe mô tô, xe gắn máy rất lớn"- ông Lê Tấn Tới cho hay.

Thiếu tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới (Ảnh: Phạm Thắng).

Ngoài ra, cũng có ý kiến đề nghị thiết kế lại khoản 1 điều 2 cho rõ ràng hơn, tách thành các điểm để quy định rõ các nội dung: Loại biển số xe ô tô thực hiện đấu giá; loại biển số xe ô tô không thực hiện đấu giá; đăng ký, lựa chọn biển số xe ô tô đưa ra đấu giá; biển số xe ô tô đấu giá không thành chuyển lại hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với việc giới hạn thí điểm chỉ đấu giá đối với biển số ô tô nền trắng trong kho biển số chưa được đăng ký, mà không thí điểm đấu giá đối với biển số xe ô tô nền vàng chữ đen, biển số xe mô tô, xe gắn máy.

"Đối với loại hình xe hoạt động kinh doanh vận tải thì nhu cầu của người dân muốn sở hữu "biển số đẹp", biển số theo sở thích là rất ít. Đối với mô tô, xe gắn máy là phương tiện giao thông đường bộ phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay, nếu mở rộng thí điểm thì số lượng mô tô, xe gắn máy trong toàn quốc là quá lớn, dẫn đến thiếu tập trung, ảnh hưởng đến việc thực hiện thí điểm"- Lê Tấn Tới giải thích và đề nghị cơ quan soạn thảo thiết kế lại khoản 1 điều 2 cho rõ ràng, đầy đủ hơn.

Ông Lê Tấn cho biết, có ý kiến đề nghị xây dựng danh mục và chỉ xác định giá khởi điểm cho danh mục các "biển số đẹp" đã được thừa nhận rộng rãi như các biển tứ quý, ngũ quý, số tiến…. để xác định giá khởi điểm cho phù hợp.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh thấy rằng, các biển số đưa ra đấu giá đã được quy định cụ thể tại khoản 1 điều 2 dự thảo. Việc xây dựng danh mục các "biển số đẹp" là không khả thi, vì không có tiêu chí cụ thể để xác định "biển số đẹp", mà tùy thuộc vào cách nhìn nhận, đánh giá và sở thích của mỗi người khác nhau.

Việc xác định giá khởi điểm của biển số xe ô tô là rất khó, vì biển số xe là tài sản đặc biệt nên chưa có cơ sở để xác định giá khởi điểm đối với từng loại biển số khác nhau. Theo ông Tới, việc quy định giá khởi điểm khác nhau giữa Vùng 1 và Vùng 2 không có ý nghĩa khi người tham gia đấu giá trên phạm vi toàn quốc, không giới hạn và phân biệt giữa Vùng 1 và Vùng 2. Trên cơ sở đề xuất giá khởi điểm của Chính phủ (40 triệu, 20 triệu), Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề xuất áp dụng thống nhất một mức giá khởi điểm trên toàn quốc là 40 triệu đồng.

Bảo vệ an toàn, an ninh mạng cho các cuộc đấu giá trực tuyến

Nhiều ý kiến nhất trí với quy định hình thức đấu giá trực tuyến và phương thức đấu giá là trả giá lên, vì cho rằng đấu giá trực tuyến đảm bảo tính công khai, minh bạch, hạn chế tình trạng cấu kết, làm giá, dìm giá làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của những người khác.

Có ý kiến đề nghị cân nhắc hình thức đấu giá trực tuyến, vì cho rằng hình thức đấu giá trực tuyến hoàn toàn trên môi trường Internet chưa được quy định đầy đủ trong Nghị định 62/2017 quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản và Bộ Tư pháp đang chủ trì nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung nghị định này cho phù hợp.

Người dân ngẫu nhiên bấm được biển số đẹp (Ảnh minh họa: T.N).

"Có ý kiến đề nghị bổ sung các hình thức đấu giá khác như đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá để thu hút những người không nắm vững quy trình đấu giá trực tuyến tham gia các hình thức đấu giá này"- ông Lê Tấn Tới nói.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí chỉ thí điểm hình thức đấu giá trực tuyến với phương thức đấu giá là trả giá lên; đồng thời cho rằng, số lượng biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là rất nhiều (hàng nghìn biển số) và số lượng người tham gia đấu giá cũng rất đông, cư trú trên phạm vi toàn quốc. Chính vì thế, các hình thức đấu giá khác sẽ không bảo đảm tính khả thi và gây tốn kém cho người tham gia đấu giá.

Tuy nhiên, cơ quan này đề nghị Bộ Công an có phương án bảo vệ an toàn, an ninh mạng, có biện pháp kỹ thuật để bảo đảm cho các cuộc đấu giá trực tuyến thành công.