Công an cảnh báo việc lợi dụng hình ảnh ông Thích Minh Tuệ để trục lợi

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo của người dân về việc lợi dụng hình ảnh ông Thích Minh Tuệ để vi phạm pháp luật. (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).