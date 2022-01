Công an Bình Dương đang thụ lý 6 đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

Công an tỉnh Bình Dương thông tin liên quan đến những đơn tố cáo bà Phương Hằng (Ảnh: A.X).

Tại buổi họp báo chiều 26/1, Thượng tá Lưu Minh Hoàng, Chánh Văn phòng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến nay đơn vị đang thụ lý 6 đơn tố cáo của 6 cá nhân, tố bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Theo đó, 6 cá nhân đứng đơn tố cáo, gồm: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đã có hành vi "Vu khống"; "Làm nhục người khác"; "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân".

Trong 6 người đứng đơn tố cáo này có nhà báo Hàn Ni tố cáo bà Phương Hằng thêm hành vi "Đe dọa giết người" và đề nghị Công an có biện pháp bảo vệ.

Thượng tá Lưu Minh Hoàng, Chánh Văn phòng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: A.X).

Chứng cứ những người tố cáo cung cấp phục vụ cho việc tố cáo là những lời lẽ bà Nguyễn Phương Hằng phát ra từ các buổi livestream có lượng người theo dõi đông đảo.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, sau khi nhận được đơn tố cáo và xem xét bước đầu, Cơ quan CSĐT đã thụ lý đơn, ra quyết định phân công điều tra viên để điều tra. Đến nay, vẫn đang trong vòng điều tra, chưa có thông báo, kết luận chính thức về vụ việc.

"Cơ quan CSĐT đang tiếp tục mời và lần lượt làm việc với những người liên quan, đồng thời phối hợp Viện KSND cùng cấp mở rộng thu thập chứng cứ... Khi có kết luận chính thức sẽ cung cấp đến báo chí", đại diện Công an tỉnh Bình Dương thông tin.

Liên quan đến vụ việc phóng viên bị cản trở tác nghiệp, lăng mạ bên ngoài phiên tòa xét xử bị cáo "tống tiền" bà Phương Hằng vào ngày 29/12/2021, Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết thêm: Đơn vị cũng đang điều tra làm rõ.

Một phóng viên (vòng tròn trắng) bị nhóm Youtuber bao vây (Ảnh: A.X).

Hiện Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã giao Công an TP Thủ Dầu Một xác minh toàn diện, báo cáo để xử lý. Quan điểm của Công an tỉnh là không để lặp lại tình trạng lộn xộn, mất uy nghiêm tại các phiên tòa, đồng thời xử lý nghiêm những ai vi phạm.

Trước đó, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Dương có đơn đề nghị UBND Bình Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành xác minh thông tin, xử lý hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) và có các biện pháp để đảm bảo hoạt động tác nghiệp của phóng viên báo chí, bảo vệ danh dự, an toàn sức khỏe, tính mạng của nhà báo trong quá trình hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.