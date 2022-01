Diễn biến mới vụ ca sĩ Vy Oanh kiện bà Nguyễn Phương Hằng

Tòa án Nhân dân (TAND) quận 3 vừa có thông báo về việc thụ lý vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) và bị đơn bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương.

Ca sĩ Vy Oanh làm việc tại cơ quan điều tra liên quan tới "lùm xùm" với bà Nguyễn Phương Hằng.

Trước đó, TAND quận 1 thụ lý vụ án trên. Tuy nhiên, sau khi thụ lý và xác minh được biết bà Nguyễn Phương Hằng có hộ khẩu thường trú tại quận 1, nhưng thực tế đang cư trú tại quận 3. Do đó, TAND quận 1 cho biết vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND quận 3.

Trước đó, ca sĩ Vy Oanh khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng vì bà này nhiều lần phát trực tuyến (livestream) có nội dung làm nhục, thóa mạ nữ ca sĩ… Từ đó, nữ ca sĩ, yêu cầu bà chủ khu du lịch Đại Nam bồi thường số tiền một tỷ đồng.

Ngoài việc khởi kiện bà Phương Hằng, ca sĩ Vy Oanh có đơn gửi Công an TPHCM đề nghị khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Hằng về các tội làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.