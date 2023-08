Công an Bạc Liêu khen thưởng đột xuất 3 cá nhân dũng cảm trấn áp tội phạm

Ngày 15/8, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao giấy khen đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh này tặng cho các cá nhân, gồm: Trung tá Kiều Quốc Thanh, Trưởng Công an phường 1; Đại úy Nguyễn Văn Chung, cán bộ Công an phường 1; Đại úy Huỳnh Tấn Khanh, cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Bạc Liêu.

Đây là những cán bộ đã không ngại nguy hiểm truy bắt đối tượng gây rối tại cơ sở tập gym và chống đối lực lượng làm nhiệm vụ xảy ra ngày 11/8.

Lãnh đạo Công an TP Bạc Liêu trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho Trung tá Kiều Quốc Thanh (bìa trái) và Đại úy Nguyễn Văn Chung (Ảnh: Công an Bạc Liêu).

Trước đó, khoảng 17h ngày 11/8, Nguyễn Trọng Thịnh (38 tuổi, ngụ TPHCM) có hành vi gây rối tại một cơ sở tập gym trên địa bàn phường 1 (TP Bạc Liêu) nên bị công an mời về làm việc.

Khi về đến trụ sở Công an phường 1, Thịnh có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy. Đại úy Huỳnh Tấn Khanh đang có việc ở đây, thấy hành vi của Thịnh nên hỗ trợ Trung tá Kiều Quốc Thanh và Đại úy Nguyễn Văn Chung truy bắt.

Thịnh đã dùng hung khí bằng kim loại gây thương tích cho 3 cán bộ công an nói trên. Trong đó, Đại úy Khanh bị thương nặng, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.