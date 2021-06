Con được cứu sống trong gang tấc, 2 ngày sau bố mẹ mới biết tin

Dân trí Bị đuối nước, hai học sinh ở Ninh Bình may mắn được thiếu tá công an cứu sống. Lo sợ bị bố mẹ mắng nên hai em giấu nhẹm sự việc, 2 ngày sau gia đình mới biết tin.

Những ngày qua, câu chuyện về Thiếu tá Nguyễn Văn Chung, cán bộ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình cứu sống 2 em học sinh bị đuối nước, thoát chết trong gang tấc làm nhiều người cảm phục.

Khu vực sông Đáy nơi em An và Hoàng trốn bố mẹ đến tắm sau đó gặp nạn.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 17h ngày 28/5, em Nguyễn Hải An (SN 2009, học sinh trường THCS Ninh Thành) và em Nguyễn Lê Hoàng (SN 2010, học sinh trường Tiểu học Tân Thành) TP Ninh Bình, đã trốn gia đình cùng các bạn ra sông Đáy (khu vực chân núi Non Nước, phường Thanh Bình) để tắm.

Khu vực sông hai em đến tắm là đoạn rất rộng, sâu và nguy hiểm. An và Hoàng đều còn nhỏ, một em không biết bơi, một em thì đang tập bơi nên khi vừa xuống tắm đã bị nước cuốn trôi ra xa và đuối nước.

Thấy An và Hoàng chơi vơi giữa dòng nước, nhiều bạn đi cùng cũng không biết làm cách nào để cứu giúp. Đây lại là khu vực thưa dân cư sinh sống không thể gọi người đến cứu giúp khiến An và Hoàng cận kề cái chết.

Đúng lúc này, Thiếu tá Nguyễn Văn Chung đi tới. Nghe tiếng lao xao của các cháu nhỏ, linh tính có điều bất ổn, quan sát nhanh, anh phát hiện có hai cháu đang chơi vơi trên dòng nước. Bằng phản xạ mau lẹ, anh Chung nhanh chóng lao chiếc xe máy xuống vệ đường, nhảy xuống nước, bơi nhanh ra nơi các em học sinh đang gặp nạn.

Thiếu tá Nguyễn Văn Chung cứu sống kịp thời 2 cháu nhỏ khỏi đuối nước.

Do được thường xuyên luyện tập và có kỹ năng bơi lội nên anh Chung nhanh chóng tiếp cận được và dìu hai cháu nhỏ lên bờ. Vào đến bờ, cả An và Hoàng đều đã bất tỉnh. Anh Chung vừa hô hấp nhân tạo cho 2 cháu vừa kêu gọi người dân qua lại đến hỗ trợ.

Vô cùng may mắn, hai cháu đã tỉnh lại. Cả hai cháu đều ôm chặt lấy Thiếu tá Chung như ôm lấy người cha mình vì vừa qua được cơn sinh tử. Sau khi cứu được 2 cháu nhỏ, anh Chung cùng người dân thay quần áo khô cho các cháu, động viên, hỏi han địa chỉ cẩn thận rồi nhờ người có ô tô đưa về nhà.

Về nhà, do lo sợ bố mẹ mắng khi biết được mình trốn đi bơi và gặp nguy hiểm nên cả An và Hoàng không dám nói sự việc với gia đình. Hai ngày sau (ngày 31/5), khi bạn học của hai em này kể lại sự việc thì gia đình anh Nguyễn Văn Hân (bố An) và anh Nguyễn Văn Huy (bố Hoàng) ở phường Tân Thành, TP Ninh Bình mới bàng hoàng biết chuyện.

Biết được ân nhân cứu mạng, người đã tái sinh con mình, hai gia đình anh Hân và anh Huy đã tìm gặp cảm ơn Thiếu tá Nguyễn Văn Chung; đồng thời viết thư cảm ơn gửi tới Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình và Thiếu tá Nguyễn Văn Chung.

Anh Nguyễn Xuân Huy kể, khi tìm và gặp được Thiếu tá Nguyễn Văn Chung, anh rất xúc động bởi phong thái chững chạc, điềm đạm của người đã cứu con mình. Anh càng nể phục hơn khi nghe anh Chung nói đó là công việc bình thường phải làm của mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân. Anh Chung còn nhắc nhở hai gia đình cần quản lý con em mình tốt hơn để không xảy ra sự việc đáng tiếc…

Trong thư cảm ơn anh Huy và anh Hân viết: "Gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn, lời biết ơn sâu sắc nhất tới lực lượng Công an nhân dân, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế đã đào tạo, rèn luyện được người cán bộ CAND như anh Nguyễn Văn Chung luôn vì nước quên thân, vì dân phục vụ, không ngại nguy hiểm, nhanh nhẹn, mưu trí để cứu tính mạng cho người dân".

Thiếu tá Chung được Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình khen thưởng vì đã có hành động mưu trí, dũng cảm cứu sống được hai em nhỏ khỏi đuối nước.

Thiếu tá Nguyễn Văn Chung luôn được đồng chí, đồng đội và nhân dân nơi cư trú tin yêu, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bản thân anh Chung là thành viên Đội thanh niên xung kích tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của Công an tỉnh Ninh Bình. Anh thường xuyên có mặt ở những địa bàn bị thiên tai, bão lũ để hỗ trợ giúp người dân…

