Cơ quan chức năng chỉ đạo xử lý vụ đồi thông sạt lở ở Đà Lạt

Ngày 22/8, UBND phường Langbiang - Đà Lạt, Lâm Đồng, cho biết, sau khi báo Dân trí phản ánh về tình trạng sạt lở taluy dương đồi thông tại tổ dân phố Păng Tiêng, đơn vị này chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho người dân.

Đất đá từ đồi thông sụt xuống phía dưới (Ảnh: Minh Hậu).

Theo đó, phường Langbiang - Đà Lạt đề nghị Công an phường Langbiang - Đà Lạt, Ban Chỉ huy Quân sự phường Langbiang - Đà Lạt phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ lực lượng đến hiện trường trong trường hợp xảy ra mưa lớn.

Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Langbiang - Đà Lạt được giao chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan chức năng, các thôn, tổ dân phố tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ các vị trí sạt lở, cắm biển cảnh báo, rào chắn để đảm bảo an toàn cho người dân. UBND phường Langbiang - Đà Lạt cũng giao đơn vị này đề xuất các biện pháp xử lý khẩn cấp đối với khu vực xảy ra sạt lở.

Nhiều gốc thông bị nghiêng, gãy đổ do sạt lở đất (Ảnh: Minh Hậu).

Trước đó, Dân trí thông tin, gần đây, nhiều người dân ở tổ dân phố Păng Tiêng (phường Langbiang - Đà Lạt) sống trong thấp thỏm lo âu khi taluy dương của đồi thông bên tỉnh lộ 721 sạt lở.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực taluy bị sạt lở có chiều dài khoảng 50m, nằm ở độ cao hàng chục mét so với mặt đường. Hàng trăm mét khối đất đá từ đỉnh đồi đã sạt trượt xuống phía dưới làm nhiều gốc thông đổ ngã. Nhiều vị trí trên taluy dương bị nước xói mòn, tạo thành các rãnh ăn sâu vào nền đất. Cách hiện trường sạt lở không xa là khu dân cư tổ dân phố Păng Tiêng.