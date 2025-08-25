Cô gái bị chủ nhà hành hung tại quán ăn ở TPHCM

Ngày 25/8, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh cô gái bị người đàn ông hành hung. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày, tại một quán ăn trên đường Trường Chinh (phường Tân Bình, TPHCM).

Người đàn ông lao vào tấn công cô gái trong quán ăn ở phường Tân Bình (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, cô gái đang chuẩn bị đồ đạc trong quán ăn. Lúc này, một người đàn ông không mặc áo liên tục hỏi cô gái về việc bị mất trộm rồi lao vào hành hung cô gái.

Khi chạy ra cửa để kêu cứu, cô gái tiếp tục bị người đàn ông đẩy ngã xuống sàn nhà và tiếp tục đánh. Vụ việc chỉ dừng lại khi một người phụ nữ bên ngoài phát hiện và hô hoán. Nạn nhân đến trụ sở công an trình báo ngay sau đó.

Cô gái bị thương sau khi bị người đàn ông tấn công (Ảnh: Si Nguyễn).

Công an phường Tân Bình đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời người đàn ông lên làm việc. Nhà chức trách xác định, cô gái trong clip là người thuê mặt bằng kinh doanh quán ăn, người tấn công cô gái là chủ nhà. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn thuê mướn mặt bằng.

Công an đã tạm giữ người đàn ông, lập hồ sơ để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.