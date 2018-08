Chuyến tham quan "miễn phí" nhiều ấm ức: Công an vào cuộc

Hà Tĩnh:

Nguồn tin từ Công an huyện Hương Sơn cho biết, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có chỉ đạo công an huyện này điều tra, sớm có báo cáo nội dung vụ việc hàng trăm cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn huyện bị doanh nghiệp lợi dụng chương trình tri ân tham quan miễn phí rồi bán sản phẩm kém chất lượng, giá cao gây nhiều bức xúc.

Thực hiện chỉ đạo trên của công an tỉnh, Công an huyện Hương Sơn đã làm việc với Hội CCB huyện thu thập các tài liệu liên quan đến vụ việc.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc làm rõ việc lợi dụng việc tri ân người có công để có hành vi "móc túi".

Chiều ngày 27/8, Chủ tịch Hội CCB huyện Hương Sơn, ông Nguyễn Đình Ngân cũng đã xác nhận thông tin trên với PV Dân trí. “Sau khi báo phản ánh, Thượng tá Phan Tố Hải - Phó trưởng Công an huyện Hương Sơn đã làm việc với Huyện hội về vụ việc này. Hiện chúng tôi đang làm văn bản để báo cáo toàn bộ nội dung vụ việc với công an huyện theo yêu cầu của Thượng tá Hải" - ông Ngân nói.

Ông Ngân cho biết thêm, sau khi báo chí phản ảnh hàng trăm hội viên trên địa bàn bức xúc vì bị doanh nghiệp “móc túi” thông quan chương trình tham quan miễn phí về Nam Đàn quê Bác, hội đã liên lạc với đơn vị tổ chức là Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Du lịch Á Châu (trụ sở tại số 29, lô 6, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) để làm việc.

“Tôi có liên hệ với cô Liên (người được Công ty Á Châu giới thiệu vào làm việc với Hội CCB huyện Hương Sơn) thì cô ấy nói báo chí đang phản ánh nên công ty chưa vào được. Đợi khi nào công ty giải quyết xong các vấn đề với báo chí thì sẽ vào”- ông Ngân thông tin.

Ông Nguyễn Đình Ngân (giữa) cung cấp thông tin cho PV Dân trí về một số nội dung liên quan đến chuyến tham quan gây bức xúc cho nhiều hội viên.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, hàng trăm cựu chiến binh ở nhiều xã ở huyện Hương Sơn đã phải "nuốt cục tức" sau chuyến tham quan "miễn phí" về Nam Đàn quê Bác nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ do Công ty Á Châu tổ chức, Hội CCB huyện giới thiệu.

Theo đó, chuyến đi không diễn ra như những gì doanh nghiệp nêu ra ban đầu là miễn phí, tri ân các CCB. Sau khi đưa đoàn tham quan quê Bác, Cty Á Châu đã tách các đoàn thành nhiều nhóm rồi tổ chức giới thiệu, bán sản phẩm của công ty với giá cao gấp 5-6 lần giá thị trường; một số sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Rất nhiều CCB yêu cầu gặp lại phía doanh nghiệp để đòi lại tiền và trả sản phẩm đã mua.

Văn Dũng – Minh Lý