Chuyển mạnh từ tư duy “quản lý hành chính" sang "phục vụ nhân dân"

Ngày 30/6, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với xã Bản Nguyên. Chuyến thăm diễn ra sau buổi lễ công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh Phú Thọ.

Tham gia đoàn có ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (mới), ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ (mới), Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (mới) và nhiều lãnh đạo sở, ngành…

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tặng hoa và quà chúc mừng Đảng bộ và nhân dân xã Bản Nguyên (Ảnh: Khánh Trang).

Xã Bản Nguyên được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp xã là Cao Xá, Vĩnh Lại và Bản Nguyên. Xã mới có diện tích 28km2, dân số khoảng 33.000 người.

Tổ chức bộ máy mới của xã Bản Nguyên đã được chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, chủ động nhận bàn giao, quản lý các hạng mục công trình, trụ sở tài sản để sớm bố trí địa điểm cho đội ngũ cán bộ của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể làm việc ngay.

Đại tướng Lương Tam Quang đã thăm trụ sở làm việc của Công an xã Bản Nguyên, Trung tâm Phục vụ hành chính công và trụ sở làm việc của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã Bản Nguyên.

Tại đây, Bộ trưởng Công an lắng nghe ý kiến của người dân, thăm hỏi về điều kiện làm việc và động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Gửi lời chúc mừng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Bản Nguyên nhân dịp bắt đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với những thay đổi mới, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh đây là bước tiến mới, phương thức quản lý mới để tạo những động lực mới. Mục đích nhằm phát triển mạnh mẽ hơn nữa về kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Từ đó, theo Đại tướng, từng chủ trương, chính sách phải được triển khai một cách quyết liệt, hiệu quả, chuyển mạnh từ tư duy “quản lý hành chính” sang tư duy “phục vụ nhân dân”.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng lãnh đạo tỉnh Phú Thọ (mới) thăm trụ sở Công an xã Bản Nguyên (Ảnh: Khánh Trang).

Nhận định vận hành chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu có thể gặp khó khăn, thách thức nhưng Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Bản Nguyên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để hoàn thành mọi nhiệm vụ đặt ra.

Bộ trưởng cũng ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, chủ động, trách nhiệm của lực lượng Công an xã Bản Nguyên trong giai đoạn chuyển giao, kiện toàn tổ chức. Mặc dù có nhiều thay đổi về địa giới hành chính và bộ máy, song lực lượng công an xã vẫn bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ, giữ vững tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Người đứng đầu Bộ Công an đề nghị lực lượng Công an xã Bản Nguyên tiếp tục bám sát cơ sở, nắm chắc địa bàn, chủ động tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội - đặc biệt là các nhiệm vụ đã được phân cấp.

Trước mắt, công an xã cần tập trung đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ nhân dân trong điều kiện hoạt động mới.

Công an tỉnh Phú Thọ được giao tiếp tục rà soát cơ sở vật chất tại trụ sở công an các xã, phường và thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ cơ sở. Tiếp tục phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.