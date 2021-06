Chuyển hồ sơ 2 sai phạm ở Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình sang Bộ Công an

Dân trí Thanh tra Chính phủ chuyển tài liệu hồ sơ 2 vụ việc sai phạm tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và VKSND Tối cao để thụ lý, xem xét.

Chiều 29/6, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo công khai Kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia tại Mỹ Đình, Hà Nội (gọi tắt là Khu LHTTQG).

Một góc Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Ảnh: A.T).

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho chuyển thông tin (tài liệu hồ sơ, chứng cứ) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và VKSND Tối cao để thụ lý, xem xét theo quy định của pháp luật đối với 2 nội dung:

Thứ nhất là việc Khu LHTTQG cho thuê mặt bằng các khu đất đã giải phóng mặt bằng đang chờ thực hiện dự án vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, tài sản công, thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất nhưng chưa nộp ngân sách số tiền lớn, có dấu hiệu gây thất thu tiền ngân sách.

Thứ hai là việc Khu LHTTQG sử dụng đất thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư trạm phân phối gas với Công ty TNHH Tân An Bình trong khuôn viên Cung thể thao dưới nước vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, tài sản công, thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất, nhưng chưa nộp ngân sách nhà nước, có dấu hiệu gây thất thu tiền ngân sách.

Vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã có ý kiến đồng ý kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại kết luận này.

Không có khả năng nộp ngân sách số tiền khoảng 658 tỷ đồng

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, khu đất đã đền bù giải phóng mặt bằng chờ thực hiện dự án có diện tích khoảng 23,41 ha, nằm trong diện tích 247 ha được Thủ tướng Chính phủ tạm giao cho Khu LHTTQG quản lý.

Trước năm 2009 Khu LHTTQG đã thực hiện việc cho thuê mặt bằng các khu đất. Giai đoạn 2009-2018 đã ký tổng số 202 hợp đồng và 68 phụ lục hợp đồng cho thuê mặt bằng các khu đất với khoảng 42 doanh nghiệp. Tất cả các hợp đồng cho thuê mặt bằng ký với các doanh nghiệp trong năm 2018 được thanh lý vào thời điểm ngày 30/4/2018.

Khu LHTTQG được tạm giao quản lý các khu đất đã đền bù giải phóng mặt bằng đang chờ thực hiện dự án nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chính thức giao đất hay cho thuê đất.

Khu LHTTQG đã sử dụng đất để cho các cá nhân, doanh nghiệp thuê mặt bằng để xây dựng nhà xưởng, văn phòng phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh dưới hình thức hợp đồng cho thuê mặt bằng có thời gian 3 tháng, 6 tháng, 1 năm nhưng bản chất là cho thuê mặt bằng dài hạn.

Quá trình sử dụng đất (là tài sản nhà nước, tài sản công) để cho thuê mặt bằng có rất nhiều sai phạm, vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, tài sản công, quản lý thuế.

"Quá trình Khu LHTTQG cho thuê mặt bằng các khu đất đã giải phóng mặt bằng đang chờ thực hiện dự án có một số vi phạm, sai phạm có dấu hiệu bất thường. Tổng số tiền thuê đất Khu LHTTQG phải nộp ngân sách nhà nước nhưng chưa nộp (tạm tính) khoảng 658 tỷ đồng. Số tiền này Khu LHTTQG không có khả năng nộp, có dấu hiệu gây thất thu tiền ngân sách Nhà nước"- Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Giai đoạn 2014-2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ quản, vừa là cơ quan quyết định việc cho thuê tài sản nhà nước, tài sản công nhưng lại có hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong công tác quản lý Khu LHTTQG.

Trong đó, Bộ này đã ban hành một số văn bản thể hiện sự ủng hộ, chấp thuận chủ trương cho Khu LHTTQG khai thác quỹ đất nhưng trong văn bản không chỉ đạo, không yêu cầu Khu LHTTQG thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê đất, nghĩa vụ khi sử dụng đất đối với việc khai thác quỹ đất (!).

Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức cuộc họp để công khai kết luận này.

Quá trình hợp tác có dấu hiệu bất thường

Theo kết luận thanh tra, Ban Quản lý dự án Khu LHTTQG và Công ty TNHH Tân An Bình ký hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng trạm phân phối Gas Khu LHTTQG ngày 7/3/2003. Công ty TNHH Tân An Bình sử dụng là 865 m2 đất nằm trong khuôn viện khu đất Cung thể thao dưới nước (khu đất này được UBND thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất). Trong hợp đồng hợp tác đầu tư không có quy định nghĩa vụ tài chính về đất đối với Công ty TNHH Tân An Bình.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 thì diện tích đất 865 m2 (là tài sản nhà nước) không được phép sử dụng để hợp tác đầu tư nhưng Khu LHTTQG không thực hiện điều chỉnh hoặc chấm dứt hợp đồng để thực hiện đúng theo quy định, cũng không báo cáo cơ quan cấp trên về việc hợp tác đầu tư trong thời gian dài (khoảng 15 năm).

Thanh tra Chính phủ khẳng định quá trình sử dụng tài sản nhà nước để hợp tác đầu tư vi phạm một số quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Việc sử dụng 865 m2 đất thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất nhưng Khu LHTTQG chưa nộp ngân sách nhà nước, số tiền thuê đất phải nộp tạm tính trong giai đoạn 2009-2018 (chưa tính tiền chậm nộp) khoảng trên 1,94 tỷ đồng, có dấu hiệu gây thất thu ngân sách. Quá trình thực hiện hợp tác đầu tư có một số dấu hiệu bất thường.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh: Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) là cơ quan chủ quản giai đoạn 2009-2018 có tổ chức nhiều cuộc kiểm tra hiện trạng nhà đất, cơ sở vật chất nhưng không phát hiện được việc Khu LHTTQG hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Tân An Bình.

