Chuyên gia hiến kế gỡ khó cho ngành đăng kiểm

Sau chỉ đạo nóng của Chính phủ, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã cắt cử nhân lực sang hỗ trợ tại các trung tâm đăng kiểm. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ mang đến hiệu quả tức thì, từng bước giải quyết tình trạng quá tải đã và đang tồn tại ở hệ thống đăng kiểm của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) trong suốt nhiều tháng qua.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ ngành đăng kiểm (Ảnh: Cục ĐKVN).

Thế nhưng, số cán bộ từ Bộ Công an và Bộ Quốc phòng được điều về hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm vẫn còn rất nhỏ bé so với nhu cầu thực tế. Hơn nữa, theo kế hoạch, sự hỗ trợ về nhân lực từ Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cho các trung tâm đăng kiểm dự kiến chỉ kéo dài trong khoảng thời gian 1 tháng.

Do đó, trong dài hạn, ngành đăng kiểm cần có những giải pháp mang tính đột phá, cách mạng. Thậm chí, một số chuyên giao giao thông cho rằng, đây là điều kiện tốt để ngành đăng kiểm "đập đi xây lại" và thay đổi toàn diện.

Để thảo luận về những vấn đề này, ngày 15/3, báo điện tử Dân trí tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Giải pháp gỡ khó cho ngành đăng kiểm". Tham dự buổi tọa đàm có Ông Nguyễn Chiến Thắng - Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam; Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an; ông Đỗ Văn Bằng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nội, chủ doanh nghiệp vận tải Sao Việt và ông Phạm Thành Lê - Quản trị viên diễn đàn Otofun, Phó Tổng giám đốc OTV Media.