Chủ tịch TPHCM khảo sát ngày làm việc đầu tiên tại phường Dĩ An

Sáng 1/7, đoàn lãnh đạo của UBND TPHCM do ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND thành phố, dẫn đầu, cùng lãnh đạo các ban ngành đã có buổi kiểm tra, khảo sát tình hình hoạt động bộ máy chính quyền cấp xã mới tại phường Dĩ An.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm hỏi, động viên nhân sự tại phường Dĩ An (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại phường Dĩ An, lãnh đạo thành phố đã kiểm tra cơ sở vật chất, việc bố trí nhân sự, công tác tổ chức, phục vụ người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

Ông Nguyễn Văn Được cũng thăm hỏi, động viên các cán bộ, công chức đang làm việc tại đây. Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao công tác chuẩn bị của phường Dĩ An.

Để chuẩn bị cho công tác vận hành chính thức vào ngày 1/7, UBND phường Dĩ An đã vận hành thử nghiệm Trung tâm phục vụ hành chính công của phường từ ngày 16/6 đến ngày 30/6.

Mỗi ngày có 17 nhân sự và các tình nguyện viên hướng dẫn người dân làm thủ tục.

Ông Nguyễn Văn Được kiểm tra tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An (Ảnh: Xuân Đoàn).

Phường Dĩ An được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường Dĩ An, phường An Bình, các khu phố Đông Tác, Tân Long, Đông Chiêu, Đông Chiêu A, Chiêu Liêu, Chiêu A của phường Tân Đông Hiệp.

Với quy mô dân số gần 228.000, trở thành phường đông dân nhất TPHCM mới.

Trụ sở của phường Dĩ An được đặt tại trụ sở của UBND TP Dĩ An cũ.