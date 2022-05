Chủ tịch TP Hội An lên tiếng về hình ảnh Giáng My ngồi trên nóc nhà cổ

Chiều tối 14/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) - cho biết đây là show diễn của một ê kíp để quảng bá hình ảnh cho TP Hội An. Tuy nhiên, trong quá trình chụp ảnh, có một cảnh chụp Hoa hậu Đền Hùng Giáng My ngồi trên mái ngói một ngôi nhà ở phố cổ Hội An.

Hình ảnh này sau đó được đưa lên phương tiện truyền thông và mạng xã hội, dẫn đến nhiều bình luận trái chiều.

Hình ảnh Hoa hậu Đền Hùng Giáng My ngồi trên nóc nhà cổ ở Hội An được các trang mạng xã hội đăng tải.

Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết: "Hình ảnh này tương đối phản cảm và không phù hợp với việc trùng tu, tôn tạo và nâng cao giá trị của đô thị cổ Hội An. Do đó, TP Hội An đã liên hệ với đạo diễn của chương trình và đã có chấn chỉnh".

Ông Nguyễn Văn Sơn cũng cho hay, chương trình đã cắt hình ảnh này ra khỏi các clip, các hình ảnh quảng bá cho TP Hội An.

Chủ tịch TP Hội An chia sẻ, bản thân Hoa hậu Giáng My chỉ làm theo kịch bản; đạo diễn này cũng không hiểu nhiều về Hội An, thấy trào lưu chụp ảnh trên mái ngói trước đây khá nổi tiếng nên làm theo, mà không nghĩ là phản cảm.

"Việc này Hội An đã chấn chỉnh, cũng do họ không hiểu thôi", ông Nguyễn Văn Sơn nói.

Trong ngày 14/5, một số trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh Hoa hậu Đền Hùng Giáng My ngồi trên một mái ngói một căn nhà cổ tại TP Hội An. Bức ảnh thu hút nhiều bình luận trái chiều.

Trước đó, vào năm 2019, các trang mạng xã hội cũng chia sẻ hình ảnh một số cặp đôi nằm trên mái nhà cổ hơn trăm tuổi ở Hội An để chụp ảnh cưới, gây bức xúc trong dư luận.