Chủ tịch Quốc hội dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Tân Trào

Sáng 16/8, trong khuôn khổ chương trình "Trở về nguồn - Hướng tới tương lai" do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Quốc dân đại hội Tân Trào (16/8/1945-16/8/2025), 80 năm tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khánh thành công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Khu Di tích Ban Thường trực Quốc hội (xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự Lễ khánh thành công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Tuyên Quang (Ảnh: Lâm Hiển).

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội nằm trong quần thể Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào thuộc địa phận xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Đây là nơi ở và làm việc của Ban Thường trực Quốc hội và Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong giai đoạn từ cuối năm 1952 đến cuối năm 1954.

Với tổng diện tích hơn 2.000m2 gồm di tích hầm, lán an toàn, Nhà bia di tích và Nhà lưu niệm Ban Thường trực Quốc hội, Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội là nơi gắn với quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, nơi ghi dấu năm tháng hoạt động gian khổ và những chiến công vẻ vang của cán bộ, nhân viên Ban Thường trực Quốc hội trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng là nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh tới dự Lễ khánh thành công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Tuyên Quang (Ảnh: Lâm Hiển).

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng có 7 năm sống và làm việc tại nhiều địa điểm khác nhau ở tỉnh Tuyên Quang. Trong những năm tháng ấy, cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà hoạt động cách mạng khác, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã chủ trì nhiều cuộc họp quan trọng của Ban Thường trực Quốc hội và Mặt trận Liên Việt góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta.

Ngày 13/4/2000, Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội tại Tuyên Quang được công nhận Di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia và trở thành "địa chỉ đỏ" trong công tác giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân.

Viết sổ lưu niệm tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắc lại đúng ngày này cách đây 80 năm, Quốc dân đại hội đã họp ở Tân Trào, ban hành nhiều quyết sách quan trọng, góp phần vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở đầu kỷ nguyên độc lập - tự do, Nhân dân làm chủ đất nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định các thế hệ đại biểu Quốc hội nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, xây dựng Quốc hội Việt Nam phát triển toàn diện, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân, góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng tại Khu di tích đặc biệt Tân Trào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Lâm Hiển).

Công trình Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào nằm trong quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào vừa được khánh thành ngày 14/8. Tượng Bác được chế tác nguyên mẫu theo ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong gần 6 năm Người ở và làm việc tại Tuyên Quang.

Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang là Thủ đô Khu giải phóng, trung tâm lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, một lần nữa Tuyên Quang được Bác Hồ, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận và các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trụ sở để lãnh đạo cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Bác Hồ, tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Lâm Hiển).

Đặc biệt, Lán Nà Nưa (xã Tân Trào) là nơi Bác Hồ đã ở, làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22/8/1945 để lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành chính quyền trong cả nước, mở ra bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử vĩ đại, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đây cũng là nền tảng vững chắc để ngày nay toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dâng hương tại phiến đá thề, Đình Tân Trào (Ảnh: Lâm Hiển).

Đình Tân Trào là nơi cách đây tròn 80 năm, ngày 16/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng bộ Việt Minh đã khai mạc Đại hội đại biểu quốc dân (hay còn gọi là Quốc dân đại hội Tân Trào) - sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam, mở ra thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.