Chủ tịch Quốc hội: Chất vấn thành công, chờ kiểm nghiệm lời hứa và cam kết

Chiều 10/8, phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Công an và Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, các nhóm vấn đề thuộc 2 lĩnh vực được lựa chọn chất vấn là đúng và trúng; phù hợp với diễn biến thực tế đời sống, bám sát thứ tự ưu tiên, được quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (Ảnh: Quốc Chính).

Để phiên chất vấn thực sự thành công trên thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn.

"Chúng ta hay nói là phiên chất vấn thành công và thành công tốt đẹp, nhưng hôm nay thành công ở lúc chất vấn, còn có thành công thực sự tốt đẹp hay không thì phải một thời gian nữa để kiểm nghiệm việc thực hiện các lời hứa và cam kết như thế nào" - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Sớm ban hành các nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Đối với lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Công an, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần xây dựng kế hoạch, lộ trình phù hợp, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 ngày 16/03/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 96/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và các nghị quyết khác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm…

Bộ Công an tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra tội phạm, không để lọt tội phạm và không để oan sai; đẩy mạnh thi hành Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế và phối hợp với các lực lượng bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan, các lực lượng phòng, chống ma túy quốc tế, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy hoạt động liên tỉnh và xuyên quốc gia…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn trong một ngày đối với 2 lĩnh vực lớn (Ảnh: Quốc Chính).

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu triển khai các giải pháp chia sẻ, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân với các bộ, ngành để khắc phục, hạn chế tình trạng làm giả các giấy tờ, thông tin khách hàng để vay vốn và chiếm đoạt tài sản; hoàn thiện cơ sở pháp lý về lĩnh vực an ninh mạng, an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia; sớm hoàn thành ban hành nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng.

"Chủ động phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là tội phạm đánh bạc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Khẩn trương sửa đổi, bổ sung để ban hành mới nghị định về cá cược bóng đá, đua ngựa, đua chó và phát triển ngành nghề dịch vụ này để vừa phát triển kinh tế, vừa tạo điều kiện quản lý chặt chẽ hoạt động này, ngăn ngừa, hạn chế đánh bạc, cá cược trái phép" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Lãnh đạo Quốc hội nhấn mạnh Bộ Công an sớm ban hành các nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đẩy nhanh tiến độ cấp phép căn cước công dân có gắn chip điện tử, tài khoản định danh điện tử, bảo đảm dữ liệu khi đưa vào khai thác phải chính xác, đầy đủ và kịp thời; đẩy mạnh ứng dụng tài khoản định danh điện tử trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục triển khai tích hợp thông tin ứng dụng thẻ căn cước trên các lĩnh vực, góp phần giảm bớt các giấy tờ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân; bảo đảm thực hiện đúng tiến độ việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy bắt đầu từ ngày 1/1/2023 theo đúng quy định tại Luật Cư trú (sửa đổi).

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trả lời chất vấn sáng 10/8 (Ảnh: Quốc Chính).

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, bổ sung quy định về xuất nhập cảnh hộ chiếu theo mẫu mới của công dân Việt Nam; chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi làm thủ tục xin thị thực vào các nước.

Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục triển khai quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết 08 ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và các chiến lược, chương trình, đề án của Chính phủ về phát triển du lịch; tăng cường liên kết vùng, phối hợp liên ngành để phát triển du lịch; khẩn trương ban hành quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045;

Tổ chức triển khai thực hiện cơ chế chính sách vừa phục hồi, phát triển du lịch trong Nghị quyết 43, về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết 11 của Chính phủ; nghiên cứu đề xuất những chính sách bổ sung, trước khi có những chính sách bổ sung thì những chính sách đã có phải tổ chức thực hiện quyết liệt, rốt ráo…

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trả lời chất vấn về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (Ảnh: Quốc Chính).

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát phối hợp với các địa phương trong công tác bảo vệ, phát huy giá trị di tích lịch sử và văn hóa; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng nếp sống văn hóa, giáo dục đạo đức lối sống, nhất là cho thế hệ trẻ, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử; xây dựng, hoàn thiện các Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ quan, tổ chức, cộng đồng, địa bàn dân cư và cả trên không gian mạng...

Theo Chủ tịch Quốc hội, trên cơ sở kết quả phiên chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết về chất vấn, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết này tại phiên họp tháng 9 hàng năm. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình và trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết khi được ban hành.