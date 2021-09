Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp đại diện Trung Quốc, Nga, Mỹ ở New York

Dân trí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng ổn định, lành mạnh là nhân tố quan trọng đối với sự phát triển của mỗi nước…

Tiếp tục các hoạt động tại New York - Mỹ, sáng 23/9 (giờ New York), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc trao đổi với đại diện của các nước là Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trao đổi với đại diện của đoàn Trung Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng ổn định, lành mạnh là nhân tố quan trọng đối với sự phát triển của mỗi nước, cũng như đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, là hai quốc gia láng giềng, Việt Nam và Trung Quốc cần hợp tác chặt chẽ để bảo đảm an ninh nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển xanh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều cuộc tiếp xúc song phương bên lề phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York - Mỹ (Ảnh: TTXVN).

Gặp gỡ đại diện của đoàn Liên bang Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Điều này đã được Chủ tịch nước khẳng định tại cuộc điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin vào tuần trước.

Tới đây, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ sớm có các cuộc hội kiến trực tiếp để tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Trong cuộc trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Mỹ đang là một trong những nước tài trợ vắc xin phòng Covid-19 lớn nhất cho các nước qua cơ chế COVAX. Qua cơ chế này, Việt Nam đã nhận được 5 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19.

Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken nhắc lại cam kết mới về đóng góp nửa tỷ liều vắc xin của Tổng thống Joe Biden tại Hội nghị thượng đỉnh về Covid-19 mà Chủ tịch nước đã tham dự ngày 22/9, nên chắc chắn tới đây Việt Nam và các nước sẽ tiếp tục nhận được thêm vắc xin qua cơ chế Covax.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, trong đó trụ cột chính của mối quan hệ là kinh tế, thương mại và đầu tư.

Trên tinh thần đó, hai nước cần tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các tập đoàn lớn của Mỹ, nhất là công nghệ cao hiện diện nhiều hơn nữa vào Việt Nam, cũng như bảo đảm quan hệ thương mại phát triển ổn định, hướng tới cân bằng cán cân thương mại song phương.

Tại cuộc tiếp Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva, Chủ tịch nước đánh giá cao sự hợp tác của IMF với Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế đồng thời cảm ơn IMF đã chung tay với Việt Nam trong quá trình ứng phó với đại dịch Covid-19.

Chủ tịch nước cũng hoan nghênh IMF đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Thương mại Thế giới thiết lập cơ chế Nhóm Đặc trách về vắc xin Covid-19 nhằm thúc đẩy cung ứng vắc xin và các dụng cụ, thiết bị y tế cho các nước đang phát triển.

Qua đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong IMF hỗ trợ Việt Nam trong quá trình tiếp cận với nguồn vắc xin và tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra.

Tổng Giám đốc IMF bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp. Tổng Giám đốc IMF chúc mừng những thành quả kinh tế của Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đánh giá cao chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam trong ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, đồng thời khẳng định IMF sẽ hỗ trợ Việt Nam vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19 cũng như đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước.

Chủ tịch nước gửi thông điệp quan trọng về an ninh lương thực Ngày 23/9 (giờ New York), Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của Liên hợp quốc về Hệ thống lương thực thực phẩm do Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres chủ trì tổ chức nhân dịp khóa họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thông điệp ghi hình quan trọng, để đóng góp ý kiến cùng lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức quốc, thể chế tài chính quốc tế, các tổ chức, doanh nghiệp về chủ đề có ý nghĩa hết sức thiết thực này. Chia sẻ ý kiến với hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sự phối hợp giữa các quốc gia và các đối tác trong hệ thống lương thực, thực phẩm phải vì lợi ích của người dân và bảo đảm lương thực chính là nền tảng cho xóa đói nghèo, nâng cao đời sống người dân và là cơ hội để phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng "minh bạch, trách nhiệm, bền vững" và thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc đến năm 2030. Nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh hội nghị cần thúc đẩy các biện pháp sáng tạo nhằm chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm, trong đó cần chuyển đổi tăng trưởng nông nghiệp sang "tích hợp đa giá trị" bao gồm cả giá trị kinh tế, xã hội, văn hóa, cảnh quan, môi trường, nhấn mạnh phát triển nền nông nghiệp xanh, phát thải thấp và "thuận thiên", bảo tồn đa dạng sinh học. Chủ tịch nước cho rằng cần đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng nông nghiệp, vừa phục vụ sản xuất và vừa phát triển kinh tế nông thôn, lấy người nông dân làm trung tâm, đồng thời tạo môi trường thực phẩm lành mạnh, thói quen ăn uống hợp lý, cân đối dinh dưỡng, xu thế tiêu dùng xanh, có trách nhiệm. Đặc biệt, Chủ tịch nước đề cao yêu cầu chuyển đổi số cùng đổi mới chính sách, thể chế, hình thành các mạng lưới đổi mới, sáng tạo và khẳng định Việt Nam mong muốn trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo về lương thực, thực phẩm tại khu vực, và mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, dự báo, quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Châu Như Quỳnh