Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt đầu Xuân với Văn phòng Chủ tịch nước

Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng năm mới Ất Tỵ và giao nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).

Nhân ngày làm việc đầu tiên của năm mới Ất Tỵ, sáng 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp mặt đầu Xuân và phát biểu giao nhiệm vụ tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.

Tại cuộc gặp mặt, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải thay mặt lãnh đạo Văn phòng báo cáo tóm tắt việc thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng trước và trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo đó, Văn phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai phục vụ chu đáo, kịp thời các hoạt động của Chủ tịch nước, của Phó Chủ tịch nước trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, công chức và người lao động đón Tết đầm ấm, vui vẻ, an toàn, tiết kiệm; tổ chức thường trực, giải quyết công việc trước, trong và sau Tết theo kế hoạch nghiêm túc, kịp thời, thông suốt, không để xảy ra sự cố về an ninh, an toàn trong cơ quan.

Chúc mừng năm mới Ất Tỵ tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đơn vị, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng và thống nhất cao với báo cáo của đồng chí Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước về việc quán triệt, triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025.

Chủ tịch nước đánh giá, đón Tết Ất Tỵ năm nay cơ bản được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm toàn dân, nhất là các đối tượng chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, mọi người, mọi nhà đều có Tết; đồng thời biểu dương cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Chủ tịch nước gương mẫu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chấp hành nghiêm, tổ chức đón Tết vui vẻ, an toàn tuyệt đối, tiết kiệm.

Nhân gặp mặt đầu Xuân, Chủ tịch nước yêu cầu tập thể Văn phòng Chủ tịch nước cần quán triệt nghiêm túc và có kế hoạch, tổ chức chặt chẽ, bảo đảm hoàn thành tốt công tác phục vụ nhiệm vụ hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước ngay từ những ngày đầu Xuân và trong cả năm 2025.

Trong đó, thực hiện tốt công tác tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước.

Nhấn mạnh năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá để đạt và vượt tất cả chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13; các kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm trong phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tiếp tục triển khai chủ trương tinh gọn biên chế, bảo đảm đội ngũ tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Chủ tịch nước yêu cầu tinh giản biên chế nhưng chất lượng làm việc cần tốt hơn; mỗi cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ tham mưu; giữ vững, đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, "đúng vai, thuộc bài" để làm sao giữ vững, phát huy và nâng cao vị thế của Văn phòng Chủ tịch nước.

Trong không khí vui tươi của ngày đầu Xuân Ất Tỵ, Chủ tịch nước chúc tập thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành mọi nhiệm vụ công tác; cùng với cả nước nỗ lực, phấn đấu giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong năm 2025 và những năm tiếp theo./.