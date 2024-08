Cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh với nguyên Chủ tịch huyện bị lừa 171 tỷ

Ngày 19/8, HĐND tỉnh Đồng Nai tổ chức kỳ họp thứ 19, kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, để quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Thái Bảo thay mặt HĐND tỉnh trình bày Tờ trình xem xét, quyết định cho thôi làm đại biểu HĐND đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch. Các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Bà Nguyễn Thị Giang Hương tại một cuộc họp HĐND tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Bà Nguyễn Thị Giang Hương, tổ đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai thuộc đơn vị huyện Nhơn Trạch, đã có đơn xin thôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Giang Hương đã bị cách chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch và Phó bí thư Huyện ủy. Lý do là bà Giang Hương không trung thực khi kê khai tài sản, thu nhập; quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai và không cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan cho tổ xác minh tài sản, thu nhập.

Tháng 3, tại tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 171 tỷ đồng. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an đã tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ để điều tra. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.