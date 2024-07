Giả danh Phó giám đốc công an tỉnh để lừa nguyên Chủ tịch huyện 171 tỷ đồng

Ngày 17/7, kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Trong đó câu chuyện lừa đảo, chuyển tiền trên không gian mạng được các đại biểu quan tâm sau sự việc nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị lừa 171 tỷ đồng cách đây vài tháng.

Trong báo cáo trả lời chất vấn cử tri của Công an tỉnh Đồng Nai, đơn vị này thông tin, sau khi nhận được tin trình báo bị lừa đảo hơn 171 tỷ đồng từ bà Nguyễn Thị Giang Hương, nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Sau quá trình phối hợp điều tra với Bộ Công an, Công an Đồng Nai đã khởi tố 10 bị can về hành vi Sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo đơn vị này, bà Hương bị nhóm lừa đảo giả danh Phó giám đốc công an tỉnh gọi điện hù dọa có liên quan đến pháp luật. "Đây là vụ án phức tạp, liên quan nhiều người nước ngoài nên công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp Bộ Công an và công an các tỉnh điều tra, làm rõ", báo cáo ghi rõ.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tại phiên chất vấn HĐND ngày 17/7 (Ảnh: Hoàng Bình).

Trả lời chất vấn về vấn đề lừa đảo trên không gian mạng tại hội trường, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết thời gian qua tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn ra hết sức phức tạp trên phạm vi cả nước, số nạn nhân và số tiền bị chiếm đoạt ngày càng nhiều.

Tại Đồng Nai, trong 6 tháng đầu, Công an tỉnh tiếp nhận và xử lý 76 vụ sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra (chiếm 60,8% tổng số vụ lừa đảo), tổng số tiền bị chiếm đoạt trên 325,4 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ 4 vụ, 14 đối tượng (đạt tỷ lệ 5,06%).

Theo Đại tá Lê Hồng Phong, các vụ Lừa đảo trên mạng tập trung vào các phương thức bán hàng trên mạng nhận hoa hồng: 23 vụ (chiếm tỷ lệ 29,11%); hình thức giả danh Công an nói bị hại liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia, giả danh khác 20 vụ (chiếm tỷ lệ 25,31%); sử dụng tài khoản Zalo, Telegram lừa tham gia đầu tư các sàn giao dịch ảo, mua tiền điện tử, đầu tư chứng khoán 15 vụ (chiếm tỷ lệ 18,89%); hình thức góp vốn thu mua hoặc đầu tư kiếm lời 10 vụ (chiếm tỷ lệ 12,65%) và hình thức sử dụng tài khoản Facebook, Telegram gửi quà tri ân khách hàng 4 vụ (chiếm tỷ lệ 5,06%)...

Cũng theo Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, để khắc phục, giảm thiểu thiệt hại các vụ lừa đảo trên mạng, thời gian tới Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các cơ quan, ban ngành triển khai tuyên truyền sâu rộng đến người dân, đặc biệt là công nhân, sinh viên.

"Hầu hết các đối tượng lừa đảo trên mạng đều ở nước ngoài, phương thức lừa đảo có kịch bản chi tiết, sử dụng hàng nghìn tài khoản. Đặc biệt số tiền lừa đảo được chỉ cần 3-5 phút sẽ được chuyển hóa sang tiền mã hóa nên việc thu hồi, tìm dấu vết rất khó. Bên cạnh đó nạn nhân bị lừa thường khai báo chậm, không hợp tác với cơ quan chức năng", ông Phong phân tích thêm.

Thời gian tới, Công an tỉnh Đồng Nai sẽ công bố đường dây nóng tiếp nhận các vụ việc lừa đảo trên không gian mạng để người dân nhanh chóng trình báo với cơ quan chức năng.

