Mở 109 tài khoản để lừa nguyên Chủ tịch huyện Nhơn Trạch 171 tỷ đồng

Ngày 30/7, tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, công việc 6 tháng cuối năm 2024 do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức, Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, thông tin thêm về vụ án nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị lừa 171 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, căn cứ tài liệu, hồ sơ điều tra ban đầu, nhóm lừa đảo 171 tỷ đồng của nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch là người Việt sống ở Campuchia. Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm dưới sự chủ mưu của người nước ngoài đã lập 109 tài khoản ngân hàng. Qua điều tra, cơ quan CSĐT phát hiện 12 đối tượng đang sống tại Việt Nam dùng CCCD giả để đăng ký 7 tài khoản bán cho nhóm lừa đảo tại Campuchia.

Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 10 bị can liên quan đến vụ án này về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp điều tra với Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án.

Tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, trong báo cáo trả lời chất vấn cử tri của Công an tỉnh Đồng Nai, đơn vị này cho hay bà Hương bị nhóm lừa đảo giả danh phó giám đốc công an tỉnh, gọi điện hù dọa.

Trước đó, tại tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 171 tỷ đồng. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an đã tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ để điều tra. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.