Chở quá 12 hành khách, chủ xe bị phạt gần 100 triệu đồng

Ngày 20/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế, lực lượng thuộc đơn vị đã phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính một xe khách giường nằm chạy tuyến Bắc - Nam, do chở quá số người quy định.

Trước đó vào tối 19/8, tổ tuần tra kiểm soát Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Huế phát hiện xe khách mang biển số 18B-021.xx do tài xế N.V.T. (SN 1985, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Lộc An) theo hướng Nam - Bắc, có biểu hiện nghi vấn.

Xe khách giường nằm chạy tuyến Bắc - Nam bị xử phạt gần 100 triệu đồng do chở quá số lượng người so với quy định (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều người nằm dọc đường luồng của xe khách giường nằm nêu trên.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Huế, phương tiện này đã chở vượt quá 12 hành khách so với quy định.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe và tài xế, về các lỗi không xác nhận lệnh vận chuyển và chở quá hành khách.

Mức xử phạt hành chính đối với 2 lỗi này là gần 100 triệu đồng. Tài xế cũng sẽ bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.